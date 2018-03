MotoGP - Rossi: "Pronti a fare del nostro meglio"

Tra quarantottore, o meglio, domani con la conferenza stampa dei piloti comincerà ufficialmente la nuova stagione di MotoGP. Tra i protagonisti assicurati c'è ovviamente Valentino Rossi, il Dottore è pronto a cominciare la sua diciannovesima cavalcata nella classe regina. Dopo un 2017 tribolato, a causa dei tanti problemi della Yamaha, il pilota di Tavullia è pronto per tornare nelle posizioni che contano come confermano le sue parole: "Dopo un lungo inverno, siamo finalmente arrivati alla prima gara di questa nuova stagione e, dopo molti test, arrivare alla prima gara è sempre bello. I test pre-stagionali sono stati importanti, perché abbiamo capito i nostri punti deboli e quelli forti".

A livello di elettronica, però, c'è ancora da migliorare secondo Valentino, Ducati e Honda sembrano avanti sotto questo punto di vista: "Dobbiamo continuare a lavorare, ma tutti in Yamaha vogliono migliorare per fare delle belle gare e vincere. Ci siamo preparati per questa prima gara durante gli ultimi test, ma abbiamo ancora le sessioni di prove libere per migliorare e fare un altro step".

Il 2018 coincide con la diciannovesima stagione nella classe regina per Rossi, e non sarà l'ultima: "Mi sento bene, mi sono allenato bene quest'inverno e sono pronto per iniziare questa nuova stagione insieme alla mia M1, al mio team ed a tutta la Yamaha. Sarà una stagione interessante: sembra che ci siano molti piloti veloci, ma siamo pronti a fare del nostro meglio", chiude Valentino.