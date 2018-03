GP Qatar: FP1 a Dovi, Rossi secondo

Anche la MotoGP ha iniziato il 2018 con la prima sessione di prove libere, valida per il GP del Qatar. E’ sulla bocca di tutti il rinnovo del contratto di Valentino Rossi, che lo legherà a Yamaha per altri due anni. Davanti a tutti c'è Andrea Dovizioso, che ha preceduto proprio il connazionale Rossi e il Campione del Mondo in carica Marc Marquez.

Jorge Lorenzo, con la sua Ducati, è sceso in pista senza le famose ali sulla moto ed ha segnato subito il miglior tempo, poco dopo passato momentaneamente in mano a Rossi prima di tornare allo spagnolo, che quest’oggi sembra abbastanza in forma. E’ arrivato però in quattro e quattr’otto il pericolo Marquez e si è preso la testa della classifica, che ha mantenuto per un bel po’. Lorenzo è comunque rimasto sempre vicino al collega, a quasi due decimi. Questi due ci hanno fatto dimenticare per un po’ degli altri, e circa a metà del turno abbiamo potuto notare che gli italiani presenti nella top ten erano quattro, con Morbidelli (ricordiamo che è il suo primo weekend in MotoGP) più arretrato. Dopodiché tutto è cambiato: è stato Andrea Dovizioso a fare la magia, balzando in cima con un 1’55’’806. A 4 minuti dal termine Rossi ha “rubato” la prima posizione al Dovi, ma per neanche un minuto, perché il pilota Ducati ha messo in chiaro le cose, fermando il cronometro sull’1’55’’366, che è rimasto il tempo più rapido fino alla fine. Dietro di lui il connazionale Rossi, che a sua volta ha preceduto Marquez. Ottimo il quarto posto di Andrea Iannone, che con la Suzuki ha chiuso davanti a Lorenzo. Nono Danilo Petrucci. Male Dani Pedrosa; il compagno HRC di Marquez è solo dodicesimo.

Ieri Dovizioso, in conferenza stampa, aveva detto di sentirsi carico e di poter non solo replicare i risultati della passata stagione, ma addirittura migliorarli. Sembra aver iniziato con il piede giusto.

GP QATAR, FP1 MOTOGP

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 348.8 1'55.366

2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 344.1 1'55.427 0.061 / 0.061

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 346.4 1'55.743 0.377 / 0.316

4 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.1 1'55.816 0.450 / 0.073

5 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 344.9 1'55.888 0.522 / 0.072

6 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 342.8 1'55.943 0.577 / 0.055

7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 349.1 1'55.989 0.623 / 0.046

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.4 1'55.997 0.631 / 0.008

9 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 350.8 1'56.076 0.710 / 0.079

10 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 340.4 1'56.111 0.745 / 0.035

11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 344.4 1'56.130 0.764 / 0.019

12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 346.0 1'56.265 0.899 / 0.135

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 343.5 1'56.313 0.947 / 0.048

14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 343.9 1'56.528 1.162 / 0.215

15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 341.2 1'56.544 1.178 / 0.016

16 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 343.7 1'56.680 1.314 / 0.136

17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 344.9 1'56.999 1.633 / 0.319

18 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.7 1'57.115 1.749 / 0.116

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 343.2 1'57.183 1.817 / 0.068

20 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 337.7 1'57.211 1.845 / 0.028

21 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 339.3 1'57.273 1.907 / 0.062

22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 342.5 1'57.389 2.023 / 0.116

23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 344.7 1'59.151 3.785 / 1.762

24 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 340.2 1'59.462 4.096 / 0.311