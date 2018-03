MotoGP - Gran Premio del Qatar, FP2: volano le Ducati, sorprende Rins

Sono terminate da poco le seconde libere del Gran Premio Del Qatar. Notte Rossa, viene da dire, visto in prima posizione c'è la Ducati di Andrea Dovizioso con il forlivese 1.54.361 ma a soli sei millesimi di distacco c'è Danilo Petrucci. Terza posizione sorprendente per Alex Rins che con la sua Suzuki ha chiuso a 97 millesimi dalla vetta. Lo spagnolo precede Jorge Lorenzo, staccato di quasi mezzo secondo dai primi. Qualche problema per lo spagnolo che, nei primi minuti della sessione, è stato costretto a rientrare ai box per un problema alla catena che andava a fare contatto con una parte del posteriore.

Segnali più che positivi per la Suzuki visto che al quinto posto c'è Andrea Iannone che ha chiuso a dieci millesimi da Lorenzo mentre nove millesimi dietro il pilota abruzzese c'è Marc Marquez. Dietro il campione in carica tre piloti racchiusi in pochissimi millesimi: Cal Cruchlow, Dani Pedrosa e Valentino Rossi. Il Dottore, che al mattino aveva chiuso con 61 millesimi di ritardo da Dovizioso, questo pomeriggio paga quasi mezzo secondo dal forlivese ma resta la Yamaha più veloce in pista precedendo di 59 millesimi la Tech3 di Zarco. Rimane invece fuori dai primi dieci per la seconda volta Maverick Vinales sceso in pista con le alette, ma apparso in difficoltà con l’anteriore.

Dietro il pilota della Yamaha gran bagarre con Aleix Espargaro, Rabat e Miller racchiusi in un decimo. Il miglior rookie resta Nakagami, con il suo sedicesimo posto, mentre Morbidelli chiude la sessione al diciottesimo posto.