MotoGP - In Qatar la pole è di Zarco, secondo Marquez

Si apre nel segno di Johann Zarco la stagione 2018 della MotoGP. L'alfiere della Yamaha Tech 3 sigilla la pole sul circuito del Qatar con il crono di 1'53.680. Zarco precede il campione del mondo in carica, Marc Marquez, in ritardo di circa due decimi. A completare la prima fila, uno splendido Danilo Petrucci. Il centauro italiano porta la Ducati al vertice della griglia ed inchioda le ufficiali di Dovizioso e Lorenzo. Dovizioso, rapido nelle sessioni di prove libere disputate qui, paga quasi quattro decimi e si accasa in quinta piazza, alle spalle di un scintillante Cal Crutchlow.

Alex Rins conferma la crescita della Suzuki e rifinisce la seconda fila, mentre Dani Pedrosa, circa mezzo secondo più lento del compagno di squadra, non va oltre la settima posizione. Per trovare la prima Yamaha ufficiale dobbiamo attendere l'ottava casella in griglia. Valentino Rossi firma un 1'54.389 ben distante dal riferimento principe di Zarco. Gli interrogativi appaiono di difficile soluzione, tanto che Maverick Vinales è addirittura dodicesimo.

Nono è Jorge Lorenzo, Jack Miller completa la top ten e precede di 170 millesimi Andrea Iannone. Da segnalare, infine, il quattordicesimo tempo di Franco Morbidelli. Qui la griglia completa.