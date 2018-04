GP Argentina, FP3: sul bagnato primi Marquez e Zarco

Asfalto bagnato ma niente pioggia in questa terza sessione di prove libere del GP di Argentina. Il turno è, come sempre, decisivo perché, assieme ai primi due, deciderà quali sono i migliori 10 piloti che andranno direttamente a giocarsi la pole position. Però, per gran parte del tempo a disposizione, non abbiamo visto migliorare le prestazioni a causa dell’asfalto, che doveva asciugarsi ma che allo stesso tempo ha permesso a tutti di provare la propria moto sul bagnato.

Abbiamo iniziato a vedere dei crono interessanti a più o meno 8 minuti dalla bandiera a scacchi, quando Andrea Dovizioso si è messo in testa. Bisognerà vedere se la gomma wet reggerà vari giri, nel caso il meteo dovesse essere lo stesso per la gara. Ma è negli ultimi minuti che i giochi sono iniziati veramente. A spuntarla è stato Marc Marquez, che accederà alla Q2 assieme a Johann Zarco (i due sono tra l’altro i migliori proprio sul bagnato), Cal Crutchlow, Dani Pedrosa, Valentino Rossi, Andrea Iannone, Vinales, Rabat, Rins e Miller. Disastro Ducati, con Dovi, Lorenzo e Petrucci che dovranno lottare in Q1 per guadagnarsi uno dei due posti disponibili per la Q2.

GP ARGENTINA, FP3 MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 317.6 1'48.896

2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311.2 1'49.503 0.607 / 0.607

3 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 313.0 1'49.828 0.932 / 0.325

4 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 311.8 1'49.892 0.996 / 0.064

5 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 316.5 1'49.948 1.052 / 0.056

6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 314.8 1'50.149 1.253 / 0.201

7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.8 1'50.245 1.349 / 0.096

8 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.3 1'50.261 1.365 / 0.016

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.2 1'50.396 1.500 / 0.135

10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 311.5 1'50.463 1.567 / 0.067

11 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.3 1'50.645 1.749 / 0.182

12 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.8 1'50.679 1.783 / 0.034

13 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 311.6 1'50.685 1.789 / 0.006

14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.3 1'50.747 1.851 / 0.062

15 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.1 1'50.972 2.076 / 0.225

16 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 315.3 1'51.001 2.105 / 0.029

17 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 314.8 1'51.051 2.155 / 0.050

18 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 307.7 1'51.170 2.274 / 0.119

19 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.4 1'51.197 2.301 / 0.027

20 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.7 1'51.296 2.400 / 0.099

21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 306.9 1'51.636 2.740 / 0.340

22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 304.2 1'52.352 3.456 / 0.716

23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 310.4 1'52.462 3.566 / 0.110

24 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 304.0 1'52.648 3.752 / 0.186