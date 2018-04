GP Argentina: Bezzecchi trionfa in una gara sorprendente

Emozionante la prima gara di giornata, quella della Moto3, soprattutto per Marco Bezzecchi, che ha ottenuto la sua prima vittoria di carriera sul circuito di Termas de Rio Hondo. Secondo gradino del podio per Aron Canet, terzo per Fabio Di Giannantonio. Jorge Martin, che è dovuto partire dalla corsia box perché ha deciso all’ultimo di montare le slick, chiude in undicesima posizione. Probabilmente la sua è stata una scelta azzeccata, andava solo presa un po’ prima.

CRONACA - Prima della partenza è stato esposto il cartello che ha dichiarato la gara bagnata, quindi condizioni simili a quelle di ieri, ma ricordiamo che i giri a disposizione sono 21 e perciò l’asfalto ha tempo per asciugarsi. Dalla pole parte Arbolino che monta le slick, un notevole azzardo. Martin aveva montato le rain, ma poco prima della partenza rientra per cambiarle con le slick, quindi il pilota dovrà partire dalla corsia box. Al via, il gruppo dei primi è formato da quelli che hanno le rain, ma i tempi dei primi giri sono piuttosto alti e c’è la certezza che la pista si asciugherà, le gomme non reggeranno con l’asciutto e saranno quindi costretti a cambiarle. In testa Bezzecchi, con Rodrigo e Bastianini dietro.

Al quarto giro Di Giannantonio, che stava risalendo, è secondo, con Bezzecchi che allunga. Al sesto giro siamo però arrivati al momento in cui avere le slick è la soluzione adatta, vedendo i tempi che comincia a segnare Martin, 26esimo ma che sta recuperando tempo a suon di giri veloci. Bezzecchi rimane al comando e a 6 giri dal termine, ha 7,7s di vantaggio su Di Giannantonio. Martin a 3 giri dalla bandiera a scacchi ha circa 30 secondi di ritardo dalla testa, ma sembra che la sua rimonta non sia ancora finita. Va a vincere Bezzecchi, straordinario alla sua prima vittoria di carriera, davanti a Canet e Di Giannantonio. Quarto Bastianini, settimo Dalla Porta, ottavo Antonelli e decimo Arbolino. Il vincitore della gara d’apertura del Qatar, Martin, è undicesimo.

GP ARGENTINA, MOTO3, GARA

1 25 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 145.1 41'43.822

2 20 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 144.8 +4.689

3 16 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 144.8 +4.963

4 13 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 144.7 +5.818

5 11 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 144.5 +9.112

6 10 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 144.3 +13.349

7 9 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 144.3 +13.925

8 8 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 144.2 +14.363

9 7 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 144.1 +16.573

10 6 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 143.7 +24.299

11 5 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 143.6 +25.373

12 4 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 143.6 +26.060

13 3 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 143.5 +26.376

14 2 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 143.5 +26.488

15 1 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 143.5 +26.537

16 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 143.4 +29.252

17 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 143.2 +32.937

18 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 143.1 +33.892

19 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 142.9 +37.665

20 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 142.9 +38.202

21 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 141.5 +1'02.305

22 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 140.7 +1'17.384

23 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 139.7 +1'36.986

24 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP - Green Power KTM 136.7 1 Lap