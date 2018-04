MotoGP - Marquez: "Mi aspettavo di più dalle qualifiche"

Dopo aver dominato tre delle quattro sessioni di Prove Libere Marc Marquez ha chiuso al sesto posto in qualifica preferendo non correre rischi nel finale di sessione, quando la pista si stava asciugando a tratti. Lo spagnolo commenta cosi le sue qualifiche: "Non sono dispiaciuto perché la decisione di uscire con le slick e rientrare subito è stata mia al 100%, ha detto il pilota della Honda. All'inizio mi sentivo bene con le gomme slick, ma poi ho visto che in alcune curve sarebbe stato molto pericoloso, perché la pista era ancora bagnata".

Il 93, visti i precedenti illustri, ha preferito non rischiare soprattutto nelle curve 7 e 8: "Quando sono arrivato alle curve 7 e 8 ho capito che sarebbe stato rischioso e uno degli obiettivi che mi sono prefissato per quest'anno è diminuire le cadute ed i pericoli. Sto lottando per il Mondiale, quindi devo evitare di scivolare. Se fossi stato in gara però ci avrei provato, perché non avrei avuto scelta". Lo spagnolo, infine, guarda con ottimismo alla gara: "Mi aspettavo di più dalle qualifiche, perché nella FP4 ero andato molto bene, ma se non altro questo risultato mi fa bene perché mi riporta alla realtà, commenta il campione del mondo. Mi rende più attento alla gara e mi fa pensare che non sono sempre il favorito. Sul bagnato forse i miei principali rivali sono Pedrosa e Zarco, ma è impossibile saperlo, perché tutti dovrebbero gestire le gomme. Spero solo che la gara sia completamente asciutta o completamente bagnata e non intermedia, perché in queste situazioni ci vuole sempre molto tempo per asciugare la pista".