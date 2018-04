GP Aragon: Melandri conquista la Superpole

Il sabato mattina è tempo di Superpole per i piloti Superbike. Al MotorLand di Aragon ha primeggiato la Ducati di Marco Melandri, davanti alle due Kawasaki di Jonathan Rea e di Tom Sykes. Solamente dodicesimo Chaz Davies, autore di una scivolata.

Nella SP1 i due piloti più rapidi che si sono conquistati un posto in SP2, dove si giocheranno la pole position assieme ai migliori 10, sono stati Rinaldi e Leonov.

La SP2 ha visto, almeno nella prima metà, Davies avere dei problemi con la sua Ducati e la conseguente sosta ai box per permettere ai meccanici di lavorarci su. Nel frattempo il compagno di squadra Melandri è rimasto al secondo posto, dietro Rea. Ma il vero colpo di scena è stata la caduta proprio di Davies, poco dopo il suo rientro in pista. Negli ultimissimi minuti a disposizione i piloti si sono continuamente presi il primo posto provvisorio, dimostrando che su questa pista sono in vari a saper andare veloci. La Superpole però alla fine è di Melandri, con Rea secondo e Sykes terzo. Quarto Fores, quinto Lowes. Delusione Davies, che partirà in Gara1 dalla dodicesima casella.

