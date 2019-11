LIVE F1, Gp di Cina - Festeggia uno splendido Ricciardo!!! Bottas e Raikkonen completano il podio

56/56 - Ric, Bot, Rai, Ham, Ver, Hul, Alo, Vet, Sai, Mag.

Con la festa dello champagne si chiude anche la nostra diretta! Vince Ricciardo davanti a Bottas e Raikkonen. Quarto Hamilton, che guadagna su Vettel, ottavo, appiedato da un incidente con il solito Verstappen. Nell'augurarvi una buona domenica, da Andrea Bugno e dalla redazione motori di Vavel è tutto, restate collegati con noi per interviste ed approfondimenti.

Piange di gioia l'australiano sul podio. Decisamente meno espressivo Kimi Raikkonen.

Questa invece la gioia di Ricciardo all'arrivo.

Visibilmente deluso Vettel: "Sono quelle gare che possono andarti bene come male, e oggi è andata così. Abbiamo perso una posizione dopo il pit-stop, poi alla fine ero lento perché avevo consumato le gomme alle spalle di Bottas".

Si è ritrovato in corso d'opera invece Kimi Raikkonen, che dopo un inizio in difficoltà ha ritrovato passo e fiducia negli ultimi giri. Decisamente sfortunato Vettel, che per trenta giri si è giocato la vittoria prima di essere azzoppato da Verstappen.

In chiaroscuro invece la prestazione delle Mercedes: buona quella di Bottas, perfetto per tutta la durata della gara; decisamente meno battagliero e gagliardo Hamilton, remissivo e con qualche problema di troppo con le gomme.

Giornata perfetta per Ricciardo, che riscatta un pessimo inizio di stagione trovando una vittoria fantastica, meritata per l'australiano. Due sorpassi fantastici, soprattutto quello ai danni di Bottas, dove non c'era spazio.

Soltanto ottavo Sebastian Vettel. Mentre Ricciardo fa festa! Riscatto Red Bull, con la giornata macchiata soltanto da una pessima prestazione di Verstappen.

Nulla da fare per il finlandese della Ferrari, che si deve accontentare del terzo posto.

VINCE RICCIARDO! MENTRE RAIKKONEN STA PROVANDO L'ASSALTO A BOTTAS NELL'ULTIMO RETTILINEO!

Alonso passa Vettel! Si butta all'interno e lo passa. Arriva anche Sainz alle spalle del tedesco.

Non c'è spazio per la rossa. Tiene bene Bottas al secondo posto, mentre Verstappen timidamente prova ad avvicinarsi, ma è consapevole di dover scontare ancora dieci secondi di penalità.

Kimi prova ad attaccare Bottas, mentre Verstappen è ancora ad un secondo di distacco.

Arriva anche Verstappen alle spalle dei due finnici.

Raikkonen ha preso Bottas. Ci sarà duello per la seconda posizione.

Rifiata Ricciardo davanti, mentre Raikkonen sta guadagnando tantissimo su Bottas. Vettel invece non ne ha più.

Lo lascia passare Hamilton, che evita la lotta con Verstappen.

Vola davanti Ricciardo, che guadagna su Bottas e scappa via. Raikkonen prova a riprendere il connazionale, mentre Verstappen è alle spalle di Hamilton.

10 secondi di penalità per Verstappen!

Si è infiammata la gara! Raikkonen ha recuperato due secondi su Bottas e vuole provare a prendersi il secondo posto!

RICCIARDO!!! DOVE NON C'ERA SPAZIO! BOTTAS GLI CHIUDE LA PORTA, MA L'AUSTRALIANO SI INFILA DOVE NON PUO' E LO SUPERA!!! CHE FENOMENO, UN FENOMENO!!!

Ricciardo è ad un passo da Bottas!

Nel frattempo Raikkonen ha passato Hamilton e si è preso il terzo posto!

DANNI ALLA VETTURA PER VETTEL, PRESO IN PIENO DA VERSTAPPEN! PESSIMO VERSTAPPEN!!!

Cosa fa Verstappen!!!! Entra in staccata, non c'è spazio, lo tocca e si girano entrambe!!! Incredibile!

Anche Verstappen va dentro su Vettel! Ferrari adesso fuori dal podio! La Red Bull potrebbe aver fatto l'impresa poco prima dell'ingresso della Safety Car!

Anche Raikkonen tallona Hamilton: non c'è l'inglese!

Le gomme gialle della Red Bull stanno facendo tutta la differenza del mondo! Passa Ricciardo facilmente su Vettel, adesso nel mirino c'è Bottas.

VERSTAPPEN!!!! PASSA ANCHE LUI SU HAMILTON!!! LASCIA LA PORTA APERTA L'INGLESE, CHE NON BATTAGLIA STAVOLTA!

Ricciardo il più veloce in pista, con Bottas che adesso fatica a staccare l'accoppiata Vettel-Ricciardo.

Scatenato l'australiano, che adesso è il più veloce in pista ed attacca anche Vettel!

RICCIARDO!!!! DOVE E' ANDATO RICCIARDO!!!! PAZZESCO SU HAMILTON, SI PRENDE IL TERZO POSTO STACCANDO AL LIMITE!!! FANTASTICO RICCIARDO!!!!

Vettel guadagna su Bottas: da un secondo e sette ad un secondo ed uno, ad un passo dal DRS. Ricciardo attaccato ad Hamilton, come Kimi con Verstappen.

Hamilton mostra i muscoli! Lo tiene alle spalle, lo spinge all'esterno e lo accompagna fuori dalla pista! Rispedito al mittente l'assalto dell'olandese, adesso quinto!

Vertsappen!!! E' alle spalle di Hamilton! E' di nuovo duello!!!

Ricciardo!!! Passa l'australiano sul ferrarista! Ottima azione del pilota della Red Bull.

Un secondo e mezzo tra Bottas e Vettel, mentre pochi decimi tra gli inseguitori. Ricciardo è alle spalle di Raikkonen.

Alle spalle di Bottas e Vettel si è creato un trenino tra Hamilton, Verstappen, Raikkonen e Ricciardo. E' bagarre intanto nelle retrovie.

Scappa via Bottas, buona ripartenza per il finlandese. Vettel tallonato da Hamilton.

Rientrerà in questo giro la Safety Car. Tutto pronto per la ripartenza, con Vettel che si porta nei tubi di scarico di Bottas.

Altro giro alle spalle della Safety Car, con i piloti che provano a scaldare le gomme mentre i doppiati si sono appena sdoppiato.

Procedono tutti dietro la Safety Car in attesa della ripartenza.

Hamilton scala in terza posizione alle spalle di Vettel, che alla ripresa sarà stretto nella morsa delle Mercedes.

Foto Formula 1 Twitter

SAFETY CAR, TROPPI DETRITI IN PISTA DOPO L'INCIDENTE TRA I TORO ROSSO!!! CAMBIA TUTTO! Verstappen prova a beffare tutti entrando subito ai box, così come Ricciardo.

Collisione tra Gasly ed Hartley, i due piloti Toro Rosso si prendono alla penultima curva: il francese si butta dove non c'è lo spazio, pessima manovra.

Otto decimi tra i due piloti di testa! Vettel prova a tenere il ritmo del finlandese, mettendogli pressione alle spalle. Hamilton invece non riesce ad impensierire il terzo posto di Verstappen, adesso a due secondi dall'inglese.

Tiene Bottas su Vettel! Non sembra avere lo spunto giusto il ferrarista. Raikkonen si ferma adesso!

C'è il sorpasso di Bottas su Raikkonen! Si infila Vettel, che tallona Bottas da vicino!

Bottas prova l'attacco su Raikkonen, che tiene però traiettoria e posizione. Vettel accorcia.

Zona DRS per Bottas su Raikkonen, qualche decimo in più per Vettel sul finlandese della Mercedes, attualmente nel sandwich rosso.

La coppia Bottas-Vettel sta per raggiungere Raikkonen, guadagnando circa due secondi a giro. Probabile che il finnico della Ferrari stia pensando ad una gara con una sola sosta.

Continua la marcia di Raikkonen davanti a tutti, ma deve fermarsi ancora. Hulkenberg passa Stroll al nono posto.

E' il turno di Sebastian Vettel. Leggermente lento il pit-stop, lo supera Bottas!!! Mercedes davanti alla Ferrari, c'è il sorpasso! 1.4 adesso il divario tra i due.

Pit-stop anche per Bottas, Vettel continua con un vantaggio di 3.5. Resta fuori anche Raikkonen.

2.5 per il cambio, 22.4 nel complesso. L'inglese torna in pista alle spalle di Verstappen, davanti però a Ricciardo.

Meccanici Mercedes fuori. Si ferma Hamulton, che prova l'undercut su Raikkonen.

Ecco i primi pit-stop, i primi ad effettuarlo sono i piloti della Red Bull, i quali montavano entrambe le Ultra-Soft. Entrambe vanno sulla bianca.

Ancora nessun pit-stop nelle prime posizioni, con Raikkonen che potrebbe essere uno dei primi per provare a cambiare marcia. Si ferma Grosjean.

Continua a martellare Vettel davanti: altro giro veloce, altri tre decimi guadagnati su Bottas, adesso a 3.8. Sei secondi per Verstappen dal finlandese della Mercedes, mentre Raikkonen è a tre secondi dal primo pilota della Red Bull. A breve i pit-stop.

Ottimo il ritmo di Verstappen con la Ultra-soft. Raikkonen ha chiesto alcuni aggiustamenti sull'ala anteriore durante il pit-stop, che potrebbe arrivare a breve (previsto al venticinquesimo giro).

Aumenta il vantaggio di Seb nei confronti di Bottas, il quale ha leggermente alzato il piede: 3.3.

Foto Ferrari Twitter

Prosegue la battaglia per il decimo posto tra Grosjean ed Alonso: il francese tiene alle spalle l'asturiano.

Tre decimi guadagnati da Vettel nell'ultimo giro, l'undicesimo, su Bottas. Vantaggio che sfiora i tre secondi, scampato il pericolo di undercut per il tedesco. Si ferma anche Ocon, che prova a cambiare strategia.

Team radio per Kimi, al quale il muretto chiede di spingere di più per accorciare su Verstappen e sul terzo gradino del podio. Primo pit stop per Hartley.

Hamilton scende al di sotto del secondo di distanza da Raikkonen, che non riesce a recuperare terreno su Verstappen.

Elastico tra Vettel e Bottas, botta e risposta continuo nei tempi tra il tedesco ed il finlandese, il quale paga due secondi e sei dal rivale. Verstappen perde qualcosa, ma Kimi non riesce a guadagnare. Alonso, undicesimo, battaglia con Grosjean per il decimo posto.

Si chiude anche il quinto giro con la situazione immutata. Vettel mantiene più di due secondi su Bottas, mentre Hamilton ha preso qualche decimo da Kimi.

Ottimo il ritmo del tedesco della Ferrari, che ha 2 secondi e mezzo sul finnico della Mercedes. Un secondo di distanza tra Verstappen, Raikkonen ed Hamilton, mentre Ricciardo fatica a tenere il ritmo dell'inglese.

Prova a scappare Seb, il quale guadagna su Bottas (1.38.417 per il ferrarista). Hamilton prova subito ad essere aggressivo alle spalle di Kimi Raikkonen, margine ridottissimo tra i due.

Ultimato il primo giro, con Vettel che ha otto decimi di vantaggio su Bottas; Kimi recupera qualcosa su Verstappen.

Verstappen!!! Scatenato in partenza il pilota della Red Bull, che passa anche Raikkonen!

8.14 PARTITI! OTTIMO SPUNTO DI RAIKKONEN, CON VETTEL CHE LO CHIUDE! SI INFILA BOTTAS, MENTRE HAMILTON VIENE BEFFATO DA VERSTAPPEN!

Ci siamo! Vetture schierate, semaforo rosso acceso. Si parte!

8.10 Partiti! Iniziato il giro di ricognizione. Nessun problema per le vetture.

8.00 Ultimato l'inno nazionale cinese. Ci siamo, i piloti salgono nelle rispettive vetture, poco meno di dieci minuti al semaforo verde.

Bottas alla partenza: "Non credo che le condizioni cambieranno il tipo di gara, ma vedremo durante la gara. Le Red Bull hanno un piccolo vantaggio in partenza, ma dobbiamo solo partire bene perché dopo un paio di giri le nostre gomme andranno meglio".

7.50 Tutte le vetture sono schierate sulla griglia. Ultimi venti minuti prima del giro di ricognizione, sale l'adrenalina.

Foto Ferrari Twitter

7.40 Appena aperta la pit-lane. Le vetture raggiungeranno alla spicciolata la griglia di partenza.

7.35 Nel frattempo si è appena chiusa la parata. Queste alcune delle foto dei protagonisti in pista.

Formula 1 Twitter

Formula 1 Twitter

7.30 Ricordiamo, a proposito del circuito di Shanghai, che misura 5451 metri e i piloti percorreranno una distanza totale di 305 km, ovvero 56 giri totali. Il circuito ha varie particolarità come Curva1 a chioccia, che attenderà i piloti dopo lo start - e ovviamente dopo ogni passaggio - e il lunghissimo rettilineo che precede quello principale, lungo oltre 1200 metri, che termina con una violentissima staccata, la quale immette sul breve rettilineo che porta o ai box o all'ultima curva.

7.25 Il circuito si presenta come mediamente abrasivo, con abbastanza grip per le gomme - anche perché viene utilizzato spesso - e, al contempo, risulta un circuito che mette sotto stress le gomme, anche a causa dei suoi curvoni veloci o quelli di appoggio, come la Curva 1 o il complesso 11-12-13.

7.20 Al contempo, la Pirelli ammette la possibilità di una gara ad una sola sosta, con partenza con gomma Soft e Media per circa 35 giri, mentre se allo start si fosse su gomme US, le medie dovrebbero resistere intorno ai 38/40 giri.

A one-stopper is possible too for #ChineseGP. Start on soft for 21 laps, then change to medium for 35 laps.

Alternatively, start on ultrasoft for 18 laps, then change to medium for 38 laps. #F1 (2/2) — Pirelli Motorsport (@pirellisport) 15 aprile 2018

7.15 Andiamo ad analizzare alcuni aspetti, dal punto di vista strategico, che potrebbero indirizzare la corsa verso un binario diverso. La Pirelli consiglia due soste, come strategia di gara più veloce, ma con una differenza in base alla mescola di partenza: Soft-Ultrasoft-Ultrasoft in caso di partenza con gomma a banda gialla, ma in caso di partenza con gomme US, invece, la casa milanese consiglia di montare le medium e di fare un ultimo stint con le US.

7.10 Per capire meglio la situazione strategie andiamo a vedere l'elenco delle gomme rimaste a disposizione di ogni team, con la Mercedes che ha a disposizione un set nuovo di US, mentre la Ferrari potrà contare su un set in più di Soft. Ovviamente, tutti si son tenuti un set di medium nuove, con alcuni team come Red Bull, Force India e McLaren, che potranno puntare su ben due set di Soft nuove.

Partenza ore 8.00, la diretta testuale inizierà dalle ore 7.15!

Un occhio alla griglia di partenza.

La Mercedes, dunque, è giunta in Cina con la speranza di recuperare sul tedesco e le prime prove libere sembravano indirizzare il Gp verso la casa di Stoccarda, aiutata anche dalle basse temperature di Shanghai. Invece la Ferrari ha sorpreso ancora una volta tutti, issandosi in cima alle classifiche dalle FP3, per non mollarla più fino a conquistare la prima fila con entrambe le vetture, seconda volta consecutiva, in stagione.

Foto Scuderia Ferrari Twitter

In ottica iridata Sebastian Vettel comanda la classifica dall'alto dei suoi 50 punti, mentre Lewis Hamilton, suo rivale principe, paga già 17 punti dopo appena due GP. Alle spalle dei due c'è già una piccola voragine, con Valtteri Bottas a 22, seguito da un ritrovato Fernando Alonso che sembra tornato ai livelli migliori con la nuova PU Renault; l'asturiano precede Kimi Raikkonen, che completa la Top5, anche se pesa già il ritiro di Sakhir.

Invece, nelle retrovie, con Force India e Williams in difficoltà, cresce e prende fiducia l'Alfa Romeo-Sauber, che in Bahrain è riuscita a conquistare un incredibile 9° posto, con un sorprendente Marcus Ericsson, anche se l'esordiente Charles Leclerc non sta affatto sfigurando.

Foto Toro Rosso Twitter

Alle spalle delle due forze di questo inizio di mondiale è lotta tra una sfortunata Red Bull e la McLaren, che nonostante qualche difficoltà di adattamento alla PU Renault è terza nel mondiale costruttori, proprio davanti alla casa anglo-austriaca. Tra i team di media fascia brillano Haas e Renault, entrambe in netta crescita rispetto al passato, con il team americano che sembra pronto per il salto di qualità, al quale punta anche la Toro Rosso, che nelle mani di un grande Gasly, a Sakhir è riuscita a conquistare un incredibile quarto posto.

Foto Mercedes-AMG F1 Twitter

Arriviamo in Cina dopo due gare in cui la Ferrari è riuscita a porre, in maniera inaspettata, il suo sigillo, anche grazie ad un super-Sebastian Vettel, spalleggiato da uno sfortunato Kimi Raikkonen, come sempre ottimo uomo squadra e compagno di team fidato. In casa Mercedes, invece, il morale non è dei migliori: in Australia Vettel e la strategia Ferrari han messo spalle al muro Lewis Hamilton, il quale insieme a Valtteri Bottas, ha dovuto assistere mestamente al trionfo del tedesco della Ferrari.

Benvenuti cari amici di Vavel alla diretta testuale, live ed online, del Gran Premio di Cina, terzo appuntamento iridato del mondiale di F1 2018. Dopo i successi di Seb Vettel in Australia e Bahrain, il circuit approda in Cina, a Shanghai, dove le rosse hanno piazzato la zampata anche in qualifica, per la seconda volta di fila. Da Andrea Bugno, il quale vi racconterà la gara, e da Ciro Vassallo che ha curato la presentazione all'evento, l'augurio di una piacevole mattinata in nostra compagnia.