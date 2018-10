MotoGP - Vinales: "Dobbiamo eliminare in fretta i guai della M1"

Inizio di stagione in salita per Vinales che nelle prime due gare non è mai salito sul podio. Avvio totalmente diverso rispetto alla scorsa stagione per il pilota spagnolo della Yamaha che, di questi tempi, si presentava ad Austin con due vittorie nelle prime due gare. I problemi ci sono, l'ossessione è quella di invertire il trend a cominciare da questo weekend: "Sarà molto importante cercare di portare a casa punto. Lo scorso anno fu una stagione molto strana, con alti e bassi, devo cercare di raccogliere il massimo che posso in ogni gara".

Queste le prime parole dell'ex Suzuki che adesso pensa solo a lavorare duro aspettando la vittoria: "La vittoria? Arriverà quando arriverà, dice Maverick. ora devo lavorare, cercare di sfruttare la moto al massimo, che renda al massimo. La verità è che la mancanza di vittorie non è un'ossessione. Quello che mi ossessiona è centrare un buon risultato, avere buone sensazioni sin dalle Libere 1 e costruire un buon fine settimana. E' sempre difficile dire se abbiamo trovato la strada giusta per migliorare la moto. Quello che è chiaro è che abbiamo individuato cosa non va. Ora dobbiamo trovare una soluzione".

Tra poco i piloti si riuniranno in Safety Commission assieme a Carmelo Ezpeleta, per analizzare tutto quello che è accaduto due settimane fa in Argentina: "E' importante parlare di quanto accaduto tra noi piloti e definire quali siano i limiti. Questo è sempre stato uno sport rischioso e fino all'ultimo giro questo rimarrà sempre. Ma ho già detto quello che penso a riguardo, io mi sono concentrato su me stesso e sto cercando di migliorare la moto", chiude cosi Vinales.