Formula 1 - Alonso: "Ferrari e Toro Rosso? Non mi interessano"

Inizio di stagione decisamente positivo per la McLaren che, nelle prime due gare, ha portato in zona punti entrambi i piloti mentre nel Gran Premio della Cina il solo Alonso è rientrato nella top-10, piazzandosi al settimo posto, grazie al sorpasso su Vettel all'inizio del penultimo giro. Sesta posizione nel Mondiale piloti e 22 punti conquistati dal pilota spagnolo che, per l'ennesima volta, è chiamato a commentare le prestazioni di altri team a cominciare dalla Toro Rosso, motorizzata Honda da quest'anno: "In Bahrain la Toro Rosso ha avuto un ottimo fine settimana. Però, a essere onesti, dopo 18 anni in Formula 1, chiedermi dopo una buona Qualifica o una buona gara dei risultati degli altri team non ha alcun senso".

Esordisce così, in maniera stizzita, poi prosegue: "Mi avete chiesto della Ferrari nel 2015 e nel 2016. Dopo aver lasciato la Ferrari, dopo ogni vittoria e ogni podio che hanno fatto, mi avete chiesto se fossi pentito di averlo fatto. Dopo 4 anni di vittorie targate Mercedes ora nessuno mi chiede più della Ferrari, avete cambiato e mi chiedete della Toro Rosso. Anche Renault, nel 2005 e nel 2006 ho vinto due titoli mondiali con loro e ora sono tornati competitivi". E per chiudere un'altra stoccata: "Non mi importa molto degli altri team, però è divertente vedere quanto siano eccitate le persone nel vedere che i miei ex team stiano andando bene. Loro mi fanno domande a riguardo e a me non interessa niente".