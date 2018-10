MotoGp, GP Austin - Iannone svetta, Marquez cade ma è 2°

Si pulisce la pista e si abbassano i tempi ad Austin e così, nella seconda sessione di prove libere si torna a girare su tempi decenti, con una gran sorpresa davanti a tutti, perchè il miglior tempo se lo prende Andrea Iannone, a bordo della sua Suzuki GSX-RR #29. L'abruzzese, originario di Vasto, beffa sul filo dei centesimi Marc Marquez, che prova l'asfalto del CoTA in Curva 11, dove finisce a terra, anche se non sembra aver riportato apparenti conseguenze.

Lo spagnolo, dopo aver dominato la prima sessione di prove libere, deve arrendersi al passo dell'italiano, che chiude in testa con il crono di 2'04"599, mentre Marc gira a 59 millesimi dall'abruzzese della Ecstar. Alle spalle dei primi due, qualche decimo di vuoto e poi ecco le due Yamaha, in netta ripresa dopo Termas, con Maverick Vinales a 264 millesimi e Valentino Rossi che tiene il passo, con meno di un decimo di ritardo dal compagno di team, mentre la Top5 è chiusa da Cal Crutchlow, leader iridato che paga poco meno di 5 decimi di ritardo dall'italiano della Suzuki.

Rispetto all'Argentina, sembrano essersi invertiti i rapporti di forza in casa Suzuki, perchè davanti a tutti c'è Iannone, mentre Rins è 6° e paga più di 8 decimi rispetto al suo team-mate. Sempre rispetto a Termas, sembra in ripresa anche Jorge Lorenzo, che chiude ancora davanti ad Andrea Dovizioso, con le due Ducati ufficiali al 7° e 8° posto, con il maiorchino a 888 millesimi, mentre Dovi soffre ancora e prova vari setup, prima di fermarsi ad 1" netto dal leader della classifica, con la Top10 che viene chiusa da Aleix Espargato e Dani Pedrosa, entrambi in spolvero, con il centauro dell'Aprilia che sembra poter portare in Q2 la moto di Noale, mentre Pedrosa sembra aver recuperato già alla grande, dopo l'infortunio e l'operazione post-Argentina.

Fuori dalla Top10, le due Ducati Pramac di Jack Miller e Danilo Petrucci e anche la Yamaha Tech3 di Johann Zarco, in ritardo nonostante i buoni propositi. Ora, per decidere chi dovrà passare dal taglio della Q1, resta come ultima speranza, solo l'ultima sessione di prove libere e poi sarà battaglia.