MotoGp - Austin, terza tornata di prove: squillo di Marquez

In attesa delle qualifiche ufficiali, Marc Marquez piazza la zampata sul circuito di Austin. Il campione del mondo in carica è il più veloce nel corso della terza tornata di prove. 2'04"608, un riferimento simile a quello fatto registrare da Andrea Iannone nella precedente sessione - il pilota in forza alla Suzuki entra nella Q2 con il primo crono. Alle spalle dell'iridato della Honda, si conferma Zarco. Consistente anche sul tracciato americano, si candida ad anti-Marquez, scalzando Vinales e Rossi, sotto i 2'05 nelle precedenti prove. Settimo Vinales, nono Rossi, il disavanzo dal vertice, all'alba delle qualifiche ufficiali, è di poco superiore al secondo. Iannone, come detto il migliore nel complesso, è terzo in questa tornata e precede Crutchlow e Dovizioso.

Da applausi Dani Pedrosa. Non certo al meglio, stacca il sesto tempo. Decima posizione nella classifica combinata, considerando le condizioni un risultato importante. In difficoltà Lorenzo, ultimo ad accedere direttamente alla Q2, ma in affanno nelle terze prove. Undicesimo, brucia Petrucci.

La classifica combinata e l'esito della terza prova