GP Stati Uniti: vince Martin davanti a Bastianini e Bezzecchi

La domenica del weekend di Austin ha visto trionfare un bravissimo Jorge Martin, che per parte della gara ha dovuto recuperare le posizioni perse, ma con decisione, esperienza e astuzia, è riuscito a tagliare il traguardo prima degli altri. Straordinari quattro dei nostri: due hanno completato il podio, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi. Gli altri due, Andrea Migno e Fabio Di Gianantonio, hanno completato la top5.

Al via le temperature erano ancora abbastanza bassa: 17 i gradi nell’aria e 23 quelli dell’asfalto. Allo spegnimento dei semafori Martin ha mantenuto la prima posizione conquistata in qualifica, con Di Gianantonio che è scattato benissimo. Andando avanti con la gara abbiamo avuto l’occasione di vedere lo strapotere degli italiani, che hanno monopolizzato le prime posizioni per gran parte dei 17 giri previsti. Durante i primi chilometri Martin aveva provato ad allungare, così da restare tranquillo, ma già al terzo giro Di Gianantonio si è messo davanti allo spagnolo, con Foggia e Bezzecchi che ci hanno fatto capire che non erano molto intenzionati di rimanere a guardare.

Nei giri successivi infatti entrambi sono rimasti provvisoriamente al comando, anche se Martin pian piano era risalito in cerca della seconda vittoria stagionale. Nel frattempo, anche Bastianini aveva guadagnato posizioni. Prima ha assaporato il podio dalla quarta piazza, che si è giocato con Oettl e poi, quando l’ha ottenuta, non si è accontentato ed ha passato sia Bezzecchi che Di Gianantonio. Aveva davanti solo Martin, a circa 1 secondo e con una voglia matta di vincere. Non sono bastati i giri veloci fatti segnare dal nostro Enea, che si è dovuto accontentare di un buonissimo secondo posto. Appena dietro c’è stata la lotta per il terzo gradino del podio tra Di Gianantonio, Bezzecchi, Oettl e Migno. L’ha spuntata Bezzecchi, che ha preceduto Migno, Di Gianantonio e Oettl. Purtroppo segnaliamo le cadute di Antonelli (che ha poi concluso in ultima posizione) e Bulega, ma sostanzialmente abbiamo visto una grande Italia.

GP STATI UNITI, MOTO3, GARA

1 25 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 143.3 39'12.869

2 20 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 143.3 +1.451

3 16 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 143.1 +4.112

4 13 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 143.1 +4.172

5 11 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 143.1 +4.186

6 10 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 143.1 +4.374

7 9 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 143.0 +5.452

8 8 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 142.9 +7.971

9 7 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 142.8 +8.287

10 6 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 142.8 +8.711

11 5 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 142.7 +10.909

12 4 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 142.5 +13.745

13 3 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 142.5 +14.532

14 2 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 142.4 +16.071

15 1 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 142.4 +16.181

16 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 142.1 +19.895

17 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 141.9 +23.516

18 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 141.9 +23.757

19 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP - Green Power KTM 141.8 +25.424

20 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 141.8 +25.439

21 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 141.3 +33.897

22 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 141.0 +38.352

23 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 141.0 +38.362

24 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 139.8 +59.078