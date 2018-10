MotoGp, Gp degli Usa - Marquez penalizzato dalla direzione gara, in pole Vinales

Marc Marquez è stato penalizzato dalla direzione gara per aver bloccato Maverick Vinales, impegnato in un giro lanciato durante le Qualifiche. La direzione gara al termine della qualifica ha sentito entrambi i piloti e ha deciso per una penalizzazione di tre posizioni per lo spagnolo della Honda: niente pole quindi per Marquez, che dovrà scattare dalla quarta posizione sulla griglia di partenza.

C'è da dire che i due piloti si erano già chiariti nel ring delle interviste, con Marquez che aveva detto di non aver visto Vinales, e col pilota Yamaha che sembrava aver accettato le scuse di Marquez. La direzione gara è stato però inflessibile, forse memore anche delle polemiche avute nell'ultimo Gp in Argentina e ha punito il pilota Honda.

Grazie a questa penalità sarà proprio Vinales a partire dalla pole position; a fianco del pilota della Yamaha ci saranno Andrea Iannone su Suzuki e Zarco su Yamaha Tech3. Marquez partirà in seconda fila, davanti a Valentino Rossi e Jorge Lorenzo.