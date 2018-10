MotoGp, Gp degli Usa - Super Marquez vince: le parole dal podio di Austin

Marc Marquez domina il Gp di Austin e si rilancia nella classifica mondiale dopo lo 0 ottenuto in Argentina. Una vittoria ampiamente prevista, visto il passo impressionante che il pilota Honda aveva mostrato fin dalle prime Prove Libere.

Al termine della gara la felicità per Marquez è grandissima: "La gara per me è stata pura strategia. Dovevo partire bene e poi spingere al massimo: sapevo di poter andar via col mio ritmo. Le gomme, soprattutto al posteriore, non hanno avuto problemi. Non volevo restare invischiato in battaglie inutili, quindi ho cercato di spingere da subito per creare un certo distacco. Alla fine ho fatto una bella gara, ottenuto 25 punti e al ritorno a casa saremo tutti contenti".

Molto soddisfatto anche Vinales, contento per il risultato e per le sensazioni positive avute dalla sua Yamaha: "Mi sono divertito tantissimo in gara, anche se ho avuto qualche difficoltà con la gomma anteriore. Sono davvero molto contento, e voglio dedicare questa gara a Nicky Hayden. Voglio godermi questa bella sensazione. Abbiamo lavorato tanto sull'elettronica e i risultati si sono visti qui. 20 punti che sono importanti anche a livello morale, sia per me che per il team. Possiamo vincere a Jerez".

Sul terzo gradino del podio Andrea Iannone, che ottiene il primo podio della stagione dopo un inizio difficile: "Davvero una bella sensazione, sono super contento per il podio. Questo è ciò che accade quando uno non molla. Io ci ho sempre creduto e ho lavorato duro. Si è parlato tanto di me, ma alla fine ho reagito e sono tornato sul podio. Ringrazio la Suzuki, tutto il team e a chi ha continuato a credere in me in questo periodo difficile. Siamo tornati".