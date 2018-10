F1 - Bob Bell soddifatto dei piloti Renault: "Rendono più facile il nostro lavoro"

Una delle scuderie che meglio ha iniziato questo 2018 è sicuramente la Renault, in queste prime tre gare ha già raccolto 25 punti in classifica, di cui 22 con il sorprendente Nico Hulkemberg, arrivato forse alla stagione della definitiva conferma ad alti livelli. Il team francese si è imposto stabilmente in top 10 sia in qualifica che in gara, battagliando ad armi pari con tutte le altre rivali per i posti a ridosso del podio e occupando in questo momento il 5° posto in classifica costruttori, e anche le iniziali difficoltà di Carlos Sainz, non sembrano preoccupare l'ambiente: sullo spagnolo c'è fiducia nonostante i pochi punti ottenuti.

Abbastanza soddisfatto anche il technical officier Bob Bell, che pur aspettandosi qualcosa di più dal punto di vista del risultati ha esaltato il lavoro dei due piloti sia nello sviluppo della monoposto sia nelle prestazioni in pista: «Sono due piloti molto brillanti, perfettamente allineati per quanto riguarda le indicazioni che danno riguardo alla vettura e non hanno rivalità tra loro. Ci dicono di gara in gara cosa non va nella monoposto rendendo il nostro lavoro molto più semplice ed è un piacere lavorare con entrambi. Molti sono difetti comuni come i problemi di sottosterzo e la mancanza di trazione in uscita dalle curve»

Sulla stessa linea anche le dichiarazioni di Nico Hulkemberg: «Io e Carlos vogliamo le stesse cose dalla monoposto, ed è molto importante perché in questo modo diamo gli stessi feedback, rendendo le cose più facili al team», ha dichiarato il pilota tedesco, che poi si sofferma sul rapporto con il compagno di squadra: «Il nostro rapporto ha funzionato da subito e sta procedendo bene, siamo professionali e ognuno ha rispetto dell'altro. Il nostro obiettivo è fare il massimo per la scuderia e per le nostre carriere, e per ora stiamo funzionando bene insieme».