Formula 1 - Gp Azerbaijan: le parole dei top-3 dopo le Qualifiche

Sebastian Vettel conquista ancora una volta la Pole Position e domani partirà dalla prima casella nel Gp di Azerbaijan. Il pilota della Ferrari al termine delle Qualifiche è felicissimo, anche se sa che domani sarà una gara dura contro le due Mercedes: "La macchina è stata perfetta nel Q1 e nel Q2, nel Q3 soprattutto nel secondo run ho fatto un bloccaggio. Sapevo di aver fatto un buon giro, ma potevo migliorarlo in alcuni piccoli tratti. E infatti nel secondo run ero sotto il tempo precedente, poi è avvenuto il bloccaggio e ho dovuto rallentare. Domani la gara sarà intensa, durissima, ci potrebbe essere la Safety Car e molti imprevisti. Ieri nelle PL ho faticato un po' nel trovare il giusto ritmo e feeling con la pista e con la vettura. Oggi però è scattato qualcosa, ed è stato davvero molto bello guidare. Mi dispiace per il piccolo errore all'ultimo tentativo, ma comunque siamo in pole e sono contentissimo!".

Lewis Hamilton partirà in prima fila accanto a Vettel, l'inglese della Mercedes promette battaglia: "Faccio i complimenti a Vettel, ha fatto davvero un ottimo lavoro. Noi gli siamo arrivati davvero vicini, penso che abbiamo fatto il miglior lavoro possibile, e siamo ad un soffio dalla pole. La Ferrari è una macchina fenomenale, ma sono contento del lavoro che abbiamo fatto. Domani daremo del filo da torcere, ne sono sicuro. Tutti nel team siamo entusiasti del risultato, dopo delle PL non proprio positive. Abbiamo lavorato bene, e domani sono pronto a dare tutto per arrivare primo anche se non sarà facile".

Foto da: Twitter Formula 1

Completa la top-3 Vallteri Bottas, che commenta così le sue Qualifiche ma soprattutto guarda già alla gara: "Sono sicuro che domani potremmo lottare con la Ferrari per la vittoria. Siamo molto vicini, e non ci era successo da inizio stagione. Partiremo davanti, vicini a loro: qui la gara è sempre pazza, può succedere di tutto e noi saremo della lotta. L'anno scorso ero praticamente doppiato e sono arrivato secondo: tutto può accadere, quindi sono fiducioso".