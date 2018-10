Formula 1 - Gp di Arzebaijan: Ricciardo ci crede nonostante la Qualifica: "Abbiamo la macchina per vincere"

Daniel Ricciardo, dopo la grande vittoria ottenuta nel Gp di Cina, vuole il bis. Nonostante domani parta dalla quarta posizione nel Gp di Azerbaijan, il pilota Red Bull crede di poter essere della lotta per la vittoria della gara.

"Fino ad ora, in tutte le gare, ci è sempre mancato qualcosa in Qualifica. Speriamo che la cosa possa cambiare da Barcellona, quando avremo delle nuovo componenti sulla macchina. Confidiamo molto in quell'aggiornamento, e crediamo che ci possa permettere di attaccare maggiormente. In Q2 ho trovato la bandiera gialla durante il mio giro buono con le Soft, ed è per questo motivo che non sono stato molto veloce. Per noi però era fondamentale passare il turno con quel tipo di gomme, e ci siamo riusciti, anche se per un soffio! In Q3 invece ho baciato il muro durante il primo tentativo: ho perso molto tempo, ma soprattutto ho rischiato di chiudere lì la mia Qualifica. Nell'ultimo run però sono riuscito a mettere assieme tre buoni settori ed è andata bene".

foto da: Twitter ufficiale Red Bull F1

" Domani in gara farà freddo, e sarà cruciale per tutti conservare al massimo le gomme. Bisogna evitare che si formi del graining, cosa molto facile con le condizioni che ci saranno durante la gara. Sarà sicuramente difficile, ma se ci riusciremo, allora sono sicuro che la Red Bull è una macchina che può ambire alla vittoria!".