Formula 1 - Gp di Azerbaijan: Raikkonen deluso dopo le Qualifiche: "La velocità c'era, ma ho commesso un errore"

È un Kimi Raikkonen molto deluso quello che si presenta davanti ai giornalisti dopo una Qualifica difficile: il finlandese della Ferrari ha avuto problemi già in Q2, bloccando e andando lungo nel suo tentativo con le SuperSoft. Per questo motivo domani il pilota Ferrari sarà l'unico tra i top team a partire con le UltraSoft, sicuramente uno svantaggio in termini di strategia di gara.

In Q3 poi, nell'ultimo tentativo, Raikkonen era sotto il tempo di Vettel dopo il secondo settore, ma un grave errore alla curva 16 non gli ha permesso di migliorare e domani dovrà quindi partire dalla sesta posizione. Queste le parole, come sempre lapidarie, di Kimi: "Durante la Q3 non stavo spingendo alla morte, non mi sono preso nessun rischio; ero molto veloce, ma poi alla curva 16 per qualche motivo ho avuto qualcosa, come un colpo, in uscita di curva e ho perso la macchina. Quindi possiamo dire che la velocità oggi c'era, avevo la possibilità di fare anche la pole, ma c'è stato un errore. E in Q2 non ho avuto nessun problema, ho fatto solo un lungo in una curva, tutto qui!".