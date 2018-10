Formula 1 - GP Baku LIVE. INCREDIBILE! VINCE LEWIS HAMILTON

Per il momento è tutto, vi lasciamo ai nostri approfondimenti del dopo gara e vi auguriamo una buona Domenica. Un saluto da Francesco Palma e da tutta la redazione di Vavel Italia.

Sesto il sorprendente Leclerc, che con una grandissima rimonta trova i primi punti della sua carriera. Settimo Alonso, poi Stroll, Vandoorne e Hartley a chiuedere la top 10.

Quinto posto per Carlos Sainz, che porta ancora una volta punti importanti alla Renault.

Solo quarto Sebastian Vettel, che con gomme rovinate non ha potuto fare molto per recuperare.

51/51 - GAME OVER A BAKU! VINCE LEWIS HAMILTON IN UNA GARA INCREDIBILE! SECONDO KIMI RAIKKONEN CHE HA RIMONTATO DOPO UNA PARTENZA DIFFICILISSIMA, CHIUDE IL PODIO UN SORPRENDENTE SERGIO PEREZ!

51/51 - Ci prova Vettel, ci sta provando ovunque, ma Perez è solidissimo è tiene duro.

50/51 - Hamilton tiene la testa della corsa, Raikkonen è troppo lontano per poterlo insidiare. Vettel sta cercando di tenere duro e restare negli specchietti di Perez quando manca però un solo giro alla fine.

49/51 - Hamilton si ritrova in testa dopo una gara di sofferenza. Secondo incredibilmente Raikkonen, terzo ancora più incredibilmente Perez, mentre Vettel dopo aver spiattellato le gomme sta cercando di gestire e difendersi.

49/51 - FORATURA DI BOTTAS, MENTRE PEREZ SUPERA VETTEL! COSA STA SUCCEDENDO!

48/51 - Finale clamoroso a Baku. Adesso è la Mercedes a guidare il gruppo.

48/51 - SI RICOMINCIA! BOTTAS PRENDE SUBITO UN BEL VANTAGGIO CON HAMILTON CHE PRENDE LA SCIA DI VETTEL, CHE PER DIFENDERSI VA LUNGO E PERDE LA POSIZIONE SIA SULL'INGLESE CHE SU RAIKKONEN. INCREDIBILE!

47/51 - Sarà l'ultimo giro in regime di SC. Saranno 4 giri d'inferno.

47/51 - Vettura caricata adesso, ma è passato un altro giro. Classifica: Bottas-Vettel-Hamilton-Raikkonen-Perez-Sainz-Leclerc-Stroll-Alonso-Magnussen (paradossale che l'incidente di Grosjean spiani la strada al danese per la zona punti)

46/51 - Cinque giri alla fine, continuano le operazioni di rimozione, difficile capire se e quando la gara potrà ripartire.

45/51 - Situazione complicatissima, perché bisogna rimuovere la vettura da una zona dove non ci sono vie di fuga. Il pick up è entrato direttamente in pista per poter trasportare la monoposto di Grosjean. Si perderanno ancora tanti giri e a questo punto le tornate effettive rimanenti saranno pochissime.

44/51 - INCREDIBILE! INCIDENTE PER GROSJEAN! IL FRANCESE STAVA CERCANDO DI TENERE CALDE LE GOMME QUANDO HA PERSO IL CONTROLLO DELLA VETTURA ANDANDO A MURO! Un'incredibile rimonta buttata al vento per un errore assurdo.

43/51 - Safety car ancora in pista, quando si ripartirà sarà vera battaglia dall'inizio alla fine.

42/51 - Situazione che cambia completamente: Bottas davanti a Vettel, Hamilton terzo con Raikkonen che scala in quarta posizione. Quinto Sergio Perez, poi Grosjean che dall'ultima fila si ritrova sesto. Settimo Sainz, ottavo Leclerc, poi Stroll e Alonso a chiudere la top 10.

42/51 - Box sia per Bottas che per Vettel, con il finlandese che rimane davanti alla Ferrari. Safety car che ha cambiato incredibilmente le carte in tavola.

41/51 - Incredibile tamponamento di Ricciardo ai danni dell'olandese. Entrambi ritirati e safety car in pista. Assurdo.

40/51 - RICCIARDO CENTRA VERSTRAPPEN! SUICIDIO RED BULL! INCREDIBILE

40/51 - Bottas non solo continua con le SS, ma continua a piazzare tempi di livello. Attenzione perché il suo pit sarà quasi sicuramente con le ultrasoft, e la battgaglia per la vittoria potrebbe riaprirsi.

40/51 - Verstrappen rientra davanti, di nuovo quarto.

39/51 - Ancora giro veloce di Bottas, che mantiene le Supersoft. Ultrasoft anche per Verstrappen che rientra ora ai box.

37/51 - PIT STOP RICCIARDO! Tenta la mossa ultrasoft. Attenzione!

36/51 - E scappa via adesso Ricciardo, un secondo di vantaggio per lui.

35/51 - PASSA DANIEL RICCIARDO, QUESTA VOLTA IL SORPASSO E' PERFETTO! Grande staccata all'esterno dell'australiano, alla curva 1, chiudendo la porta in faccia al compagno di squadra dopo aver guadagnato la posizione in rettilineo.

34/51 - Primi problemi anche per i doppiaggi, con Hamilton che chiede a gran voce le bandiere blu per superare le due Toro Rosso. Torna sotto intanto Ricciardo su Verstrappen.

33/51 - Non rientra nessuno dei due per adesso.

32/51 - Si preparano i meccanici Red Bull, situazione delicata per la scuderia austriaca che deve gestire i due piloti in battaglia tra loro. Verstrappen fa segnare il giro più veloce abbassando di un decimo il tempo di Bottas e guadagnando su Ricciardo.

31/51 - Pit stop di Vettel! Passa quindi momentaneamente in testa Bottas mentre il tedesco rientra in seconda posizione, con 8 secondi di vantaggio su Hamilton.

30/51 - Giro veloce di Bottas! 1.45.827

29/51 - 18.5 il vantaggio di Vettel su Hamilton, il tedesco continua con delle supersoft ancora performanti.

27/51 - RICCIARDO ANCORA ALL'ATTACCO DOPO IL GIRO VELOCE, VERSTRAPPEN TIENE L'INTERNO ALLA CURVA 1, ATTENDE E ALLA 2 SI RIPRENDE LA POSIZIONE CON CATTIVERIA

27/51 - Gran sorpasso di Leclerc su Alonso, e il monegasco ritorna subito in top 10.

25/51 - Giro di boa del GP: Vettel-Bottas-Hamilton-Verstrappen-Ricciardo i primi 5, con l'inglese unico ad essere già uscito e che adesso è insidiato dalle due Red Bull. Esce Leclerc intanto.

23/51 - Hamilton ai box, inevitabile dopo aver spiattellato le gomme. Soft anche per lui.

22/51 - LUNGO DI HAMILTON! Bloccaggio abnorme alla curva 1 e lungo inevitabile, proprio dopo aver fatto segnare un giro veloce da paura. Tutto da rifare per l'inglese che adesso è a 8 secondi.

21/51 Sergio Perez di cattiveria su Stroll, che per difendersi finisce lungo alla curva 1.

20/51 - "Party mode" per Lewis Hamilton, che inizia a recuperare qualcosa. Penalità intanto per Ericsson.

19/51 - Quattro secondi e mezzo di distacco tra Vettel ed Hamilton.

18/51 - Incredibile che in un circuito così stretto e con un solo punto dove poter sorpassare - il rettilineo del traguardo - vengano fuori gare così spettacolari.

17/51 - Raikkonen supera anche Leclerc e si prende la sesta posizione.

16/51 - Sainz ai box, primo ad uscire. Soft per lui.

15/51 - Raikkonen su Stroll, adesso è ottavo. Verstrappen intanto prende le misure a Sainz.

14/51 - Attenzione anche a Grosjean, che dall'ultima fila ha rimontato fino all'undicesima posizione.

14/51 - Ha ritrovato il ritmo Vettel, che guadagna ancora su Hamilton con un altro giro veloce: 3.7 il vantaggio.

13/51 - Leclerc intanto è risalito fino alla settima posizione. Grandissima gara del talento scuola Ferrari fino ad ora.

13/51 - Risponde Sebastian Vettel con un gran giro, Hamilton in questo frangente perde e torna a 3 secondi di ritardo.

12/51 - Battaglia intensa tra le due Red Bull, Ricciardo prende la scia sul rettilineo del traguardo e prova a tenere duro all'esterno, rischiando sia il muro che il contatto con Verstrappen, che tiene la posizione.

11/51 - ERRORE DI HULKEMBERG! Perde il posteriore e colpisce il muro. Vettura danneggiata e gara finita. Hamilton intanto infila un giro veloce dopo l'altro e accorcia su Vettel: due secondi e mezzo il ritardo.

10/51 HULKEMBERG SU VERSTRAPPEN! COSA STANNO FACENDO LE RENAULT! Ancora sul rettilineo prima del traguardo, per poi prendere l'interno e difendere la posizione.

9/51 E QUESTA VOLTA PASSA CARLOS SAINZ, DEFINITIVAMENTE! Ancora una volta lo spagnolo pericolosissimo in rettilineo, per poi mantenere la posizione in curva 1. Dietro Hulkemberg supera Ricciardo. Che gara delle Renault!

8/51 - PASSA SAINZ SU VERSTRAPPEN AL RETTILINEO, MA L'OLANDESE RISPONDE IN CURVA E SI RIPRENDE LA POSIZIONE

7/51 - ANCORA SAINZ ALL'ATTACCO! Scatenato lo spagnolo che nelle prima due curve insidia ancora Verstrappen, che si difende con forza. Giro veloce di Vettel intanto.

6/51 - SI RIPARTE! Il tedesco scappa subito via, mentre Verstrappen con un gran sorpasso supera Ricciardo: ne approfitta Sainz per infilarsi in mezzo alle due Red Bull e guadagnare la quinta posizione.

5/51 - Vettel rallenta tantissimo, quasi come segno di sfida nei confronti di Hamilton.

5/51 - Ultimo giro in regime di Safety Car, fra poco si (ri)comincia.

4/51 Ancora Safety Car in pista. Vettel-Hamilton-Bottas-Ricciardo-Verstrappen-Sainz-Stroll-Hulkemberg-Gasly-Leclerc i primi 10 adesso. Grande partenza del francese della Toro Rosso.

3/51 Operazioni di rimozione in corso per le vetture di Ocon e Sirotkin, peccato soprattutto per il francese, che finalmente aveva ritrovato la top 10 in griglia.

2/51 - Sostituisce il musetto anche Fernando Alonso, che rientra ai box praticamente su due ruote.

2/51 - Pit stop per Raikkonen, che sostituisce il musetto e monta gomme soft.

1/51 - SAFETY CAR! Presenza scontatissima oggi, ma non ce la si aspettava così presto. Problemi anche per Alonso che ha forato l'anteriore destra e ha addirittura perso la posteriore dallo stesso lato.

1/51 - PARTITI! Scatta benissimo Vettel che impedisce qualsiasi attacco ad Hamilton. Dietro Kimi Raikkonen colpisce Ocon nel tentativo di difendersi dall'attacco della Force India. Incidente anche per Sirotkin.

14.12 - Tutto è pronto. Ci siamo. Sta per iniziare il Gran Premio dell'Azerbaijan.

14.11 - Formation lap in svolgimento, manca davvero pochissimo.

14.08 - Vetture schierate in pista e pronte per il giro di ricognizione

14.07 - Riassumiamo velocemente la griglia di partenza: Vettel in pole davanti ad Hamilton, poi Bottas e Ricciardo in seconda fila. Verstrappen e Raikkonen ad insidiare. Seguono le due Force India, la Renault di Sainz e Stroll. Parte 14° Hulkemberg per via della penalità, accanto a Leclerc.

14.05 - Cinque minuti al via, ormai ci siamo!

14.00 - Molto fiducioso Lance Stroll, che grazie alla penalità di Hulkemberg partirà dalla decima posizione. Amareggiato ma carico Gasly, che spera in una Safety Car per ribaltare la situazione.

13.55 - Risuonano le note dell'inno azero, al cui termine i meccanici tornano a lavorare sulle vetture per gli ultimi dettagli prima della partenza.

13.50 - Cielo strano all'orizzonte, con la luce che filtra attraverso dei nuvoloni abbastanza scuri, mentre il vento soffia molto forte. Le previsioni sembrano comunque buone, ma sarà bene fare molta attenzione a un tempo che potrebbe cambiare da un momento all'altro.

13.45 - Buon pomeriggio e buona Domenica a tutti gli appassionati di motori da Francesco Palma e dalla redazione di Vavel Italia. Mancano ormai meno di mezz'ora alla partenza di questo quarto gran premio della stagione.

Quarta prova del mondiale: si torna in Azerbaijan, teatro lo scorso anno della gara più pazza della stagione (e forse degli ultimi anni), dove Sebastian Vettel e Lewis Hamilton fecero scintille mentre Ricciardo trionfava a sorpresa davanti a Bottas e Stroll. Un Gran Premio rimasto nella memoria degli appassionati, ed un motivo in più per aspettarsi tantissimo da questa edizione 2018.

I primi 10 sulla griglia di partenza | twitter

Un anno fa il tedesco stava difendendo il vantaggio in classifica su una Mercedes in rimonta e un Hamilton supercombattivo, mentre ci si avvicinava al giro di boa della stagione. Un anno dopo si torna a Baku quando siamo solo alla quarta gara del mondiale, con una Ferrari ancora più competitiva a fronte di una Mercedes in difficoltà e una Red Bull altalenante ma già vincitrice di un GP.

Dalla prima fila scatterà nuovamente il tedesco, come lo scorso anno, ma questa volta Lewis Hamilton sarà ancora più vicino: ci sarà battaglia già dalla prima curva, con un occhio alle due Red Bull che Bottas dovrà esser bravo ad arginare, mentre per Kimi Raikkonen ci sarà bisogno di una grande partenza per ritornare in lotta per i piazzamenti pesanti. Il finlandese ha sfiorato la pole con due settori di altissimo livello, per poi bruciare tutto con un errore nel finale, ma in una gara come quella azera tutto può succede e la griglia di partenza potrebbe rivelarsi abbastanza relativa ai fini del risultato finale.

Sebastian Vettel durante le qualifiche | twitter

Sarà una gara dove conteranno le strategie, ancor più di quanto visto in Australia, Bahrain e Cina, dove comunque le scelte dei muretti si sono rivelate decisive. Basta una Safety Car per rimescolare le carte, in ogni momento, e per questo motivo ogni scuderia dovrà essere pronta ad ogni strategia ed avere un piano B e un piano C per ogni evenienza. Basterà un attimo di esitazione a rovinare un'intera gara.

In classifica, nonostante il brutto stop di Shanghai Sebastian Vettel continua a comandare con 54 punti, seguito da Hamilton a 45. Dietro c'è poi Bottas a 40, Ricciardo a 37 e Raikkonen a 30. Ogni ribaltamento è ancora possibile, e nessuno potrà permettersi di sbagliare in una delle gare più delicate della stagione. Il tedesco ha bisogno di ricominciare e riguardagnare vantaggio sugli avversari, ma dietro c'è un folto gruppo di inseguitori pronto a prendersi la testa della classifica.