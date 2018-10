MotoGP - La presentazione del Gran Premio di Spagna

Dopo l'assolo di Marquez in quel di Austin, la MotoGP ritorna in Europa per il quarto appuntamento della stagione. Si corre a Jerez dove la scorsa stagione a trionfare fu Daniel Pedrosa il quale, nello scorso weekend, ha disputato una gara stoica negli Stati Uniti. Tre vincitori diversi in queste prime tre gare di un Mondiale che vede Dovizioso in testa e Marquez alle sue spalle, mentre i due piloti Yamaha sono a caccia della prima vittoria in questo campionato. Dunque, ci sono tutte le condizioni per vedere un grande spettacolo in questo primo stop europeo della stagione.

IL TRACCIATO - Il Circuito di Jerez è stato inaugurato nel 1985 e dal 1986 al 1990 ha ospitato la Formula 1 con una lunghezza del circuito pari a 4.218 metri. Nel 1992 sono stati svolti alcuni lavori per migliorare le caratteristiche del tracciato e renderlo più sicuro, visti i soli 11 metri di larghezza. Nel 2003, invece, è stata allungata la corsia d'uscita box che ad oggi termina alla curva Expo '92, mentre nel 2009 sono state asfaltate le vie di fuga delle curve Expo '92, Michelin, Dry Sac e Ducados. Ad oggi il circuito misura 4.423 ed è composto da 13 curve e due brevi rettilinei; è uno dei tracciati più lenti del calendario, con le velocità medie che superano raramente i 160 km/h.

I RECORD - Come accennato poc'anzi la scorsa stagione è stata doppietta Honda, con Pedrosa davanti a Marquez. In MotoGP il record di vittorie su questo circuito appartiene a Valentino Rossi che qui ha tagliato per primo il traguardo per 6 volte mentre Lorenzo e Pedrosa seguono con 3 successi ciascuno. Un solo successo per Marquez che ha vinto qui nel 2014. L'ultimo, ed unico, successo Ducati nell'era MotoGP risale alla stagione 2006 con l'assolo di Loris Capirossi.

I FAVORITI - Considerando i quattro successi nelle ultime sei edizioni, la favorita del Gran Premio di Spagna è la Honda che in questo inizio di stagione sembra avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza. Due i successi della casa giapponese in queste prime tre gare, con Crutchlow in Argentina e Marquez negli Stati Uniti. Il 93 è caccia della seconda vittoria consecutiva per scavalcare Dovizioso mentre Pedrosa vuole la sua quarta affermazione su questo tracciato. Banco di prova importante per la Yamaha che l'anno scorso, qui, ha dato il via al suo calvario. Inizio in sordina per i due piloti ma il Gran Premio di Austin ha dato fiducia, con Vinales secondo e Rossi quarto alle spalle di Iannone. L'abruzzese, tornato sul podio dopo un po' di tempo, vuole confermare i progressi personali e della Suzuki, con il compagno, Alex Rins, in cerca di punti dopo il ritiro in Texas. Guarda alla Spagna con fiducia anche la Ducati che, nella scorsa edizione, ha centrato il podio con Lorenzo mentre Dovizioso ha chiuso in sesta posizione. Il motore conterà di meno rispetto ad altre piste ma la Scuderia di Borgo Panigale ha dimostrato di poter far bene anche in piste dove la potenza non ha primaria importanza.

GLI ORARI - Prove Libere, qualifiche e gara saranno trasmesse in diretta da Sky MotoGP HD mentre TV8 trasmetterà le qualifiche e la gara in differita. Di seguito tutti gli orari:

Giovedì 3 maggio

17.00: Diretta Conferenza Stampa MotoGP

Venerdì 4 maggio

09.00: Diretta Moto3 Prove Libere 1

09.55: Diretta MotoGP Prove Libere 1

10.55: Diretta Moto2 Prove Libere 1

13.10: Diretta Moto3 Prove Libere 2

14.05: Diretta MotoGP Prove Libere 2

15.05: Diretta Moto2 Prove Libere 2

Sabato 5 maggio

09.00: Diretta Moto3 Prove Libere 3

09.55: Diretta MotoGP Prove Libere 3

10.55: Diretta Moto2 Prove Libere 3

12.35: Diretta Moto3 Qualifiche

14.10: Diretta MotoGP Qualifiche

15.05: Diretta Moto2 Qualifiche

17.00: Conferenza Stampa Post-Qualifiche

Domenica 6 maggio

11.00: Diretta Moto3 Gara

12.20: Diretta Moto2 Gara

14.00: Diretta MotoGP Gara