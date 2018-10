MotoGP - Dovizioso: "L'obiettivo è il podio. Futuro? Tutto è possibile"

Andrea Dovizioso riparte dal quinto posto di Austin e dalla prima posizione nel Mondiale con pochi punti di vantaggio su Marquez. La prossima fermata, quella imminente, si chiama Jerez dove il forlivese l'anno scorso non ha brillato particolarmente: "Sono un po' sorpreso di essere in cima al campionato viste le ultime due gare, anche se in fondo non troppo... Abbiamo concluso bene la stagione scorsa e siamo partiti con il piede giusto quest'anno. Abbiamo cercato di trarre il massimo dalle ultime due gare e i risultati sono stati buoni. Non per la velocità, ma nel complesso abbiamo ottenuto più punti rispetto al 2017. Questo mi rende contento. Certo, sappiamo che per lottare per il titolo dobbiamo essere più veloci".

Esordisce così il pilota Ducati che, in conferenza stampa, prosegue concentrandosi su Jerez: "Dobbiamo cercare di lottare per il podio, portare a casa il maggior bottino di punti possibile. Il nuovo asfalto ci condizionerà, non so se lo farà in modo positivo o negativo con noi, vedremo".

Infine una battuta sul suo futuro: "Rinnovo in discussione? Non è il momento di parlare di queste cose, perché non sono così avanti a livello di contratto per prendere una decisione. Credo che tra qualche settimana si saprà qualcosa di più. Ognuno ha il proprio comportamento, ognuno fa quello che ritiene giusto: ci sono delle conseguenze, poi quando si ha tutto sul tavolo ognuno prende la propria decisione. Tutto è possibile".