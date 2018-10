MotoGP - Marquez: "Sarebbe bello correre insieme a Dovizioso"

Marc Marquez, dopo le prime tre gare della stagione, si ritrova in seconda posizione alle spalle di Dovizioso per un primo gustoso assaggio di quello che potrebbe essere remake del 2017, pronto ad infiammare anche questo campionato. Dal secondo posto del Qatar, con annessa lotta serrata col pilota Ducati, fino alla vittoria solitaria (e solita) di Austin passando per le follie dell'Argentina e adesso c'è Jerez.

Lo spagnolo parla cosi delle sue sensazioni per il weekend in conferenza stampa: "A Jerez non vinco dal 2014 ma sono sempre salito sul podio e conto di esserci anche stavolta. La mia Honda quest'anno mi sembra migliore rispetto alle altre stagioni, quindi credo di poter puntare alla vittoria, magari non come a Austin dove ho dominato". Dunque, non sarà una passeggiata, per il campione del mondo in carica: "Le piste in Europa sono strette e più lente e poi dobbiamo vedere cosa succede col nuovo asfalto. Credo che saremo tutti molto vicini".

Poi spazio al mercato, con lo spagnolo sarà il faro della Honda ancora per molti anni, cominciando da Zarco: "Penso che la KTM abbia fatto la strategia migliore prendendo un pilota molto forte come Zarco. Non so cosa abbia detto lui sulla Honda, ma si sa che se prendi una Honda devi vincere, altrimenti sei tu il disastro. Andare alla KTM è una sfida un po' diversa che ha lo stesso target, ma si inizia da un altro livello. Chi vorrei al mio fianco? Spero che la Honda prenda un pilota per vincere il Mondiale, uno forte e i più forti ora sono Pedrosa e Dovizioso. Anche se credo che la Ducati non lo lasci andare, sarebbe bello correre con lui".