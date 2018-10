Historic Minardi Day 2018 - Imola si prepara a festeggiare i campioni del motorsport

La terza edizione dell'Historic Minardi Day si avvicina e tutti i fans che stanno accorrendo all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari si preparano ad accogliere e festeggiare i tanti Campioni che saranno presenti sul circuito del Santerno, nella splendida due giorni orgnizzata da Giancarlo Minardi e dal suo team. Prima, però, sarà il momento della sfiga a golf tra piloti e VIP, che terrà tutti impegnati nel venerdì romagnolo, sul green del golf club “Le Cicogne” di Faenza.

Ovviamente, il centro dell'attenzione si sposterà in circuito per le giornate di Sabato e Domenica, dove andrà in scena lo spettacolo vero con piloti, ospiti e privati che ripercorreranno anni e anni del motorsport mondiale, a bordo delle vetture più significative della storia dei motori. Tra i piloti più rappresentativi, per la Minardi, troveremo Pierluigi Martini, che ha portato al debutto la M185 e ha disputato oltre 100 Gp per Minardi e il suo team. Martini non sarà la sola bandiera del team faentino, perchè a Imola tornerà anche Alessandro Nannini, pilota di punta di Alfa Romeo e Benetton, che ha dato molto nella sua carriera alla Minardi; un anno fa aveva giurato amore a Minardi, quest'anno sarà di nuovo con il costruttore romagnolo.

Sempre restando nell'orbita Minardi, a Imola, torneranno ancora Luca Badoer e Gianni Morbidelli, che hanno visto la loro carriera dividersi tra Faenza e Maranello, dato che entrambi son saliti a bordo della Ferrari, sia come collaudatori che come piloti titolari. Morbidelli corse a Faenza nel '91 e nel '92, mentre Badoer è noto per aver sfiorato un incredibile 4° posto nella famosa gara del Gp d'Europa 1999.

Proprio una gara di Morbidelli in Ferrari aprì le porte anche al brasiliano Roberto Moreno, protagonista al pari di altri driver di Faenza, come Miguel Angel Guerra - primo pilota ingaggiato da Minardi - Tarso Marques, Luis Perez Sala e Giovanni Lavaggi. A questi si affiancheranno gli amici del team e di Minardi stesso, come Riccardo Patrese (257 Gp in F1 e vice-campione del Mondo nel 1992) ed Emanuele Pirro, che lo scorso anno ha coronato il desiderio di guidare una vettura griffata Minardi, dopo una carriera di successi, dove spiccano le 5 Le Mans.

Altri driver che faranno la loro comparsa nei box del circuito saranno l’ex- F1 Siegfried Stohr, l'iridato WTCC e inossidabile Gabriele Tarquini, Andrea Bartolini iridato FIA con la Maserati MC, Matteo Bobbi (Campione del Mondo GT), Alex Caffi, Roberto Ravaglia - vincitore di due 24 Ore del Nürburgring (1989, 1995) e tre 24Ore Spa-Francorchamps (1985, 1988, 1994) - e Carlo Facetti nel cui palmares spicca, un successo alla 24Ore Le Mans del 1980 al volante della Lancia Monte Carlo.

Ma i due superospiti saranno Valtteri Bottas e Nick Heidfeld, che non si incroceranno in pista, ma al massimo nei box, perchè il finlandese sarà a Imola il Sabato e girerà con la Mercedes W04, mentre il tedesco porterà alla ribalta la M4Electro Mahindra Racing, protagonista in Formula E.

E aspettate di sentire quali altri ospiti saranno in pista, perchè mancano ancora i big dell'ingegneria...