GP Spagna: Martin conquista la pole a Jerez

Il Motomondiale è arrivato in Europa, più precisamente a Jerez de la Frontera, in Spagna. Un bel sole ha accompagnato i ragazzi della classe minore, la Moto3, durante il turno di qualifica. Il favorito di quest’anno, Jorge Martin, ha conquistato la pole fermando il cronometro in 1’46’’193. Quando domani scatterà la gara al suo fianco ci saranno Philipp Oettl e Fabio DiGianantonio. Una seconda fila tutta italiana composta da Niccolò Antonelli, Marco Bezzecchi e Andrea Migno. Ci sono però altri due italiani in top 10, Enea Bastianini, ottavo, e Lorenzo Dalla Porta, nono.

Durante la sessione è caduto Darryn Binder, che è stato prontamente soccorso e trasportato al centro medico per accertamenti.

GP SPAGNA, MOTO3, QUALIFICHE

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 206.3 1'46.193

2 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 212.3 1'46.346 0.153 / 0.153

3 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 204.6 1'46.599 0.406 / 0.253

4 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 210.2 1'46.614 0.421 / 0.015

5 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 211.3 1'46.739 0.546 / 0.125

6 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 213.4 1'46.770 0.577 / 0.031

7 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 208.4 1'46.820 0.627 / 0.050

8 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 204.5 1'46.894 0.701 / 0.074

9 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 213.3 1'46.898 0.705 / 0.004

10 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 210.9 1'46.905 0.712 / 0.007

11 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 208.3 1'46.931 0.738 / 0.026

12 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 212.7 1'46.955 0.762 / 0.024

13 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP - Green Power KTM 209.7 1'46.967 0.774 / 0.012

14 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 209.7 1'46.969 0.776 / 0.002

15 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 207.2 1'47.037 0.844 / 0.068

16 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 207.6 1'47.042 0.849 / 0.005

17 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 212.6 1'47.105 0.912 / 0.063

18 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 208.4 1'47.181 0.988 / 0.076

19 32 Ai OGURA JPN Asia Talent Team Honda 207.6 1'47.215 1.022 / 0.034

20 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 209.9 1'47.218 1.025 / 0.003

21 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 208.8 1'47.230 1.037 / 0.012

22 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 208.9 1'47.253 1.060 / 0.023

23 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 210.8 1'47.261 1.068 / 0.008

24 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 212.8 1'47.282 1.089 / 0.021

25 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 212.5 1'47.450 1.257 / 0.168

26 52 Jeremy ALCOBA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 208.1 1'47.484 1.291 / 0.034

27 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 210.8 1'47.632 1.439 / 0.148

28 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 210.8 1'47.763 1.570 / 0.131

29 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 209.8 1'48.180 1.987 / 0.417

40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 197.0 1'58.297 12.104 / 10.117