Formula 1 - GP di Spagna: Hamilton il più veloce nelle FP2

Dominio Mercedes, almeno nelle posizioni, nella prima giornata di Prove Libere del Gran Premio di Spagna. Dopo l'acuto di Bottas, al mattino, è di Lewis Hamilton il primo crono del pomeriggio con il pilota inglese che ha fatto segnare il suo tempo migliore in 1.18.259. L'ex pilota McLaren si è dimostrato performante anche sul passo gara stampando giri a ripetizioni sul piede dell'1.21. Dietro il quattro volte campione del Mondo ci sono le due Red Bull con Ricciardo al secondo post e Verstappen terzo, entrambi molto vicini tra loro anche sul passo gara. In quarta posizione Sebastian Vettel che si è migliorato decisamente rispetto alla prestazione offerta nella mattinata: il tedesco si è fermato a tre decimi e mezzo da Hamilton.

Sesto Kimi Raikkonen, a mezzo secondo, ma il finlandese è stato costretto a terminare la sua sessione in anticipo a causa di una strana fumata al posteriore. Nel panino della Ferrari c'è Valtteri Bottas che, dopo il primo posto della prima sessione, ha fatto qualche passo indietro ma è comunque vicino. Deciso passo in avanti della Haas con Grosjean e Magnunssen, rispettivamente, in settima e in ottava posizione mentre dietro di loro la McLaren di Vandoorne. A chiudere la top-10 del pomeriggio la Force India di Perez mentre Alonso si deve accontentare della dodicesima posizione alle spalle dell'altra "Pantera Rosa" di Ocon.

Sottotono, per adesso, entrambe le Renault con Hulkenberg tredicesimo mentre Sainz diciassettesimo con due secondi e mezzo di ritardo dalla vetta. In coda le solite Williams mentre Alfa Romeo-Sauber e Toro Rosso si piazzano alle spalle della prima Renault con Ericcson più veloce di Leclerc e Gasly più in palla di Hartley. Di seguito la classifica della sessione pomeridiana:

1HAMILTON 1:18.259

2RICCIARDO 1:18.392

3VERSTAPPEN 1:18.533

4VETTEL 1:18.585

5BOTTAS 1:18.611

6RAIKKONEN 1:18.829

7GROSJEAN 1:19.579

8MAGNUSSEN 1:19.643

9VANDOORNE 1:19.722

10PEREZ 1:19.962

11OCON 1:20.024

12ALONSO 1:20.035

13HULKENBERG 1:20.183

14GASLY 1:20.373

15ERICSSON 1:20.501

16LECLERC 1:20.514

17SAINZ 1:20.672

18HARTLEY 1:21.265

19STROLL 1:21.556

20 SIROTKIN 1:22.060