F1, Gp di Spagna - Alonso contento degli aggiornamenti McLaren: "Puntiamo alla Q3, la macchina è migliorata"

C'era molta attesa nel paddock per le novità portate dalla McLaren: il team di Woking ha infatti portato, in questa prima tappa europea del Mondiale di F1, un cospicuo aggiornamento alla sua monoposto che sembra aver dato buoni risultati.

A confermarlo è lo stesso Fernando Alonso, felice dei risultati ottenuti in pista oggi: "Il nuovo pacchetto è andato davvero molto bene. In generale si avverte che la macchina è migliorata rispetto a Baku e alle altre gare, anche in rettilineo. Oggi abbiamo fatto un gran lavoro, abbiamo davvero provato tanti pezzi: non solo il muso, ma anche altri non visibili dall'esterno. Penso che abbiamo guadagnato più di due decimi: è difficile però quantificarlo rispetto ai nostri rivali. Sicuramente però abbiamo fatto un passo avanti".

foto da: Twitter ufficiale McLaren F1



Quale puo' essere dunque l'obbiettivo della McLaren in Qualifica? "Penso che la Q3 sia una possibilità reale. Per quanto riguarda le SuperSoft, anche in Bahrain avevano dato dei problemi, e qui sono al limite. Hanno più grip, ma rendono la guida più difficile. Penso che per la gara le medie siano le migliori, hanno meno degrado e danno più stabilità".