F1, Gp di Spagna - Red Bull competitive al Montmelò: le parole dei piloti

Buon inizio di week end per la Red Bull sul circuito del Montmelò: la monoposto inglese si è dimostrata molto veloce, e in grado di dire la sua soprattutto in ottica gara. Piloti soddisfatti del bilanciamento, nonostante un'uscita di pista per Ricciardo in mattinata.

Nonostante il problema, l'australiano nel pomeriggio ha chiuso col secondo tempo, e un feeling molto buono con la sua vettura: "Oggi complessivamente è andata bene: questa mattina ho commesso un errore, ma nel pomeriggio siamo riusciti a girare e a dare i giusti feed back ai nostri tecnici. Tutti oggi hanno fatto degli errori, purtroppo il mio è stato abbastanza grave e ho perso la parte finale delle PL1. Il vento qui è forte, e per le F1, soprattutto in curva, questo è un bel problema. Ti fa perdere molta aderenza, e questo mi ha sorpreso in curva 4 e sono uscito. Per quanto riguarda le gomme, non abbiamo ancora capito il loro funzionamento. In particolare all'anteriore: le super soft sembrano non funzionare, a meno che qualcosa domani non cambi".

foto da: Twitter ufficiale Red Bull Racing

Anche Verstappen ha messo l'accento sul difficile uso delle gomme, soprattutto le SuperSoft: "Credo che tutti, al momento, preferiscano le Soft, anche per la gara. Io mi sono trovato bene anche con le SuperSoft, ma sono davvero complicate da utilizzare. Penso che domani potremo ripetere le prestazioni che abbiamo mostrato oggi nella simulazione di gara: sappiamo bene però che qui è davvero molto difficile compiere dei sorpassi. Per questo dobbiamo essere in grado di essere competitivi anche nelle Qualifiche di domani. Sarà la chiave dell'inter week end".