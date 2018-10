F1, Gp di Spagna - Vettel punta il dito sulle gomme: "Il cambiamento ha avuto un impatto negativo sulla vettura"

Brutto risultato nel Gp di Spagna per la Ferrari: Raikkonen ha dovuto ritirarsi per dei problemi alla vettura, mentre Vettel ha chiuso ai piedi del podio. Per la prima volta nessun pilota Ferrari era presente sul podio. Proprio il pilota tedesco nel post gara ha dato le colpe per questa gara deludente alle nuove gomme Pirelli, portate appositamente per questo Gran Premio.

"Il motivo di questo risultato è molto semplice: le nostre gomme non sarebbero durate così tanto come sulle altre vetture, per esempio quella di Bottas. Non potevamo quindi ricalcare la loro strategia e per questo motivo abbiamo dovuto fermarci. Così facendo abbiamo perso due posizioni e siamo andati giù dal podio. Inoltre la sosta non è stata perfetta, e abbiamo perso un po' di tempo. Era davvero difficile mettere la vettura nella giusta finestra di temperatura, e questo perchè avevamo problemi di bilanciamento. All'inizio Hamilton è scappato perchè aveva semplicemente più passo di me. Credo che si vedesse ad occhio nudo la differenza. Ho faticato molto con le gomme, soprattutto quelle davanti. Oggi non avevamo il passo".

foto da: Twitter ufficiale Scuderia Ferrari

"Il cambiamento delle gomme ha avuto un impatto negativo per la nostra vettura: è stato davvero molto difficile per tutto il week end. Però le gomme sono state diverse per tutti, quindi c'è da dire che probabilmente ci è mancato qualcosa. Nel finale sono stato davvero sorpreso di non essere riuscito a riprendere Verstappen, aveva anche un danno all'ala. Le nostre gomme erano anche più fresche delle sue, ma abbiamo finito con le coperture in condizioni peggiori delle sue. La sensazione non era ottimale in macchina, avevo molte vibrazioni e dobbiamo capire il perchè".