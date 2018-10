F1, Vettel dopo la giornata di test al Montmelò: "Con le Pirelli normali siamo andati anche peggio rispetto a domenica"

Prima giornata di test sul circuito del Montmelò per i team di Formula . Dopo la deludente gara di domenica, la Ferrari ha concentrato gli sforzi su delle prove comparative sulle gomme Pirelli, che avevano messo in difficoltà gli uomini in rosso appena due giorni fa.

Sebastian Vettel, impegnato oggi alla guida della Ferrari, ha parlato al termine della giornata, rivelando dei particolari molto interessanti. Ecco le sue parole: "Abbiamo capito molte cose: di solito dopo una gara deludente non c'è la possibilità di fare dei test e capire i motivi. Questo test era dunque per noi un'opportunità importante: il risultato ci ha detto che con le gomme tradizionali domenica sarebbe andata anche peggio. Quindi, devo dire che la decisione della Pirelli è stata giusta: è stata colpa nostra se non abbiamo avuto lo stesso degrado dei nostri avversari".

foto da: Twitter Scuderia Ferrari

"Come detto il test è stato molto utile, ci siamo potuti fare un'idea dei problemi, e sappiamo ora dove dobbiamo lavorare. Nel week end non siamo stati sufficentemente veloci, e abbiamo avuto problemi di gomme: le due cose probabilmente sono collegate. E non è stata una questione di temperature: non abbiamo mai fatto una gara quest'anno con tanto caldo, e in Cina, dove era abbastanza freddo, siamo andati bene. Ora è il momento di lavorare sulla macchina e cercare di migliorare: questa è l'unica via per tornare subito competitivi".