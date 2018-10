MotoGP - Marquez: "La prima parte di campionato è stata molto positiva"

Inizio di stagione positivo per Marquez che, eccetto le follie dell'Argentina, ha mantenuto i soliti standard da fenomeno e nelle ultime due gare ha ottenuto due vittorie. Successi solitari, ad Austin e Jerez, che hanno permesso al sei volte campione del mondo di allungare in testa: sono 70 i punti in classifica, al secondo c'è Zarco con dodici lunghezze in meno. Il pilota della Honda, in vista del Gran Premio di Francia, parla cosi in conferenza stampa: "La prima parte del Campionato è stata positiva per noi e nei test di Jerez e del Mugello siamo riusciti a trovare qualcosa di importante per migliorare".

Sul circuito, non proprio tra i preferiti del 93, dichiara: "Questa francese è una nelle piste in cui fatichiamo di più, ma mi piace e sembra ci sia bel tempo, questo ci permetterà di lavorare sodo per cercare di chiudere con un buon risultato. Lo scorso anno l’accelerazione è stato il punto critico, ma quest’anno siamo riusciti a compiere un bel passo avanti". Per concludere una battuta sulla concorrenza, in particolare la Yamaha: "Sono molto veloci, soprattutto Zarco avrà una motivazione in più. Il livello è più alto per tutti. Il mio primo obiettivo sarà conquistare il podio, poi in caso puntare ancora più in alto, alla vittoria".