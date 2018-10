GP Francia: Dovi davanti a Marquez nelle FP2

Venerdì è giornata di prove libere per il Motomondiale, impegnato questo weekend a Le Mans, in Francia. L’argomento della giornata è il rinnovo di Andrea Dovizioso, che sarà legato a Ducati per altri due anni. Le cose sono andate per le lunghe, ma alla fine le parti sono arrivate ad un accordo.

Oggi pomeriggio la classe regina è scesa in pista per la seconda sessione di prove libere, nella prima il più veloce è stato il pilota Honda Marc Marquez, che nel pomeriggio ha dovuto cedere il posto a Dovizioso, autore di una serie di giri nel finale molto rapidi. Terzo l’italiano Valentino Rossi, su Yamaha. Lo seguono il compagno di squadra Vinales e il compagno di marca Zarco. Sesto Miller, settimo Pol Espargaro, ottavo Pedrosa e nono Aleix Espargaro.

Chiude la top 10 Jorge Lorenzo, che ha fatto tanti giri con la gomma soft già utilizzata in mattinata. All’inizio del turno era riuscito a mantenere delle buone posizioni, ma nel finale vari piloti lo hanno scavalcato. Nelle retrovie gli altri italiani: Petrucci tredicesimo, Iannone quattordicesimo e Morbidelli ventesimo.

GP FRANCIA, MOTOGP, FP2

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 304.9 1'31.936

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 302.2 1'32.104 0.168 / 0.168

3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 301.2 1'32.179 0.243 / 0.075

4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.8 1'32.204 0.268 / 0.025

5 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.2 1'32.279 0.343 / 0.075

6 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 299.1 1'32.302 0.366 / 0.023

7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 304.7 1'32.414 0.478 / 0.112

8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 304.8 1'32.466 0.530 / 0.052

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.4 1'32.572 0.636 / 0.106

10 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 305.4 1'32.576 0.640 / 0.004

11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 305.0 1'32.586 0.650 / 0.010

12 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 297.7 1'32.617 0.681 / 0.031

13 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 302.2 1'32.647 0.711 / 0.030

14 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.6 1'32.752 0.816 / 0.105

15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 301.7 1'32.803 0.867 / 0.051

16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 300.1 1'32.851 0.915 / 0.048

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 298.6 1'33.072 1.136 / 0.221

18 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 303.6 1'33.318 1.382 / 0.246

19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 301.6 1'33.435 1.499 / 0.117

20 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 295.7 1'33.667 1.731 / 0.232

21 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 294.0 1'33.830 1.894 / 0.163

22 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 301.6 1'33.942 2.006 / 0.112

23 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 295.8 1'34.089 2.153 / 0.147

24 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 296.9 1'34.311 2.375 / 0.222