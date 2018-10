MotoGp - Le Mans, Qualifiche: Zarco in pole davanti a Marquez. Le parole dei top 3

Pole position per Johann Zarco, che conquista nel Gp di casa sulla pista di Le Mans la prima casella sulla griglia. Secondo il leader del mondiale, Marc Marquez. Super terzo posto per un velocissimo Danilo Petrucci, con la Ducati del Team Pramac. Queste le parole dei primi tre nel post Qualifica.

Johann Zarco, Yamaha Tech3: "Una grandissima sensazione: la pole è davvero un'emozione incredibile, sono davvero sorpreso di sentirmi così per una Qualifica. Di sicuro volevo questa pole, ma la cosa più importante era sentirmi bene sulla moto. Domani devo approfittare della posizione di partenza, inoltre la Yamaha va molto bene qui a Le Mans. Abbiamo davvero fatto uno step in avanti a livello di step up, e mi sono sentito a mio agio sia con le gomme nuove che con quelle usate".

Marc Marquez, Honda Repsol: "Devo fare i complimenti a Zarco, ha fatto davvero un giro strepitoso. Pensavo di essere in pole con il mio 31.3, quando ho visto che ero secondo ho provato a spingere ancora di più ma non ce l'ho fatta. Johann è stato il più veloce, e dovremo vedere domani come gestire la gara, siamo in tanti ad andare davvero forte qui. Dovi non è tra i primi tre, ma sono sicuro che domani sarà davanti anche lui".

Danilo Petrucci, Ducati Pramac: "Tutte le gare sono importanti, ma questo è un periodo caldo per il futuro. Tutti mi dicono di stare tranquillo; qui abbiamo un ottimo potenziale, sono davvero molto contento. Già questa mattina avevo fatto un ottimo tempo con le gomme molto usurate. Non è stato facile conquistare la prima fila, soprattutto perché abbiamo dovuto fare anche la Q1. Sono quindi davvero molto contento, una prima fila che ci voleva. Ora abbiamo bisogno anche di una bella gara domani".