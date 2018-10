MotoGp, Le Mans - Dovizioso deluso: "Non ho rischiato abbastanza nel giro buono"

Andrea Dovizioso partirà dalla quinta casella in griglia nel Gp di Francia che si correrà domani sulla pista di Le Mans. Una prestazione buona, ma che non ha soddisfatto del tutto il pilota forlivese.

Al termine della Qualifica infatti Andrea Dovizioso era piuttosto deluso, descrivendo così il suo giro buono: "Nel giro buono non ho rischiato abbastanza, ho avuto il braccino. Nei primi due settori della pista non sono riuscito a scorrere come avrei voluto. Ho fatto un buon T3 e un ottimo T4 ma non sono bastati per raggiungere almeno la prima fila. La seconda fila va comunque bene, e per la gara siamo messi abbastanza bene col set up".

Foto da: Twitter ufficiale Ducati Motor

"In tanti hanno un passo molto veloce domani: la gara sarà anche molto lunga, 27 giri e sono sicuro che vedremo una bella lotta. Siamo stati veloci sin da subito qui, e siamo riusciti a compiere tanti giri e a lavorare davvero tanto. Per quanto mi riguarda, ho lavorato molto per trovare il set up giusto e capire il comportamento delle gomme. Sono contento del risultato, domani potrò lottare per un risultato importante".