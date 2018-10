MotoGp, Le Mans: dominio di Marquez in Francia. Le parole dei piloti dal podio

Terza vittoria consecutiva per Marc Marquez, che vince il Gp di Francia sulla pista di Le Mans, e, complici le cadute di Zarco e Dovizioso, consolida la sua leadership nella classifica mondiale. Sul podio assieme allo spagnolo della Honda salgono due italiani: al secondo posto infatti troviamo un grandissimo Danilo Petrucci, su Ducati Pramac. Al terzo posto invece Valentino Rossi, che salva l'onore del team Yamaha ufficiale in Francia. Ecco di seguito le parole dei tre dal podio.

foto da twitter ufficiale Honda Repsol

Marc Marquez, Honda Repsol: "È stata davvero una gara molto dura, il passo tra di noi era molto simile e molti piloti erano veloci. Appena sceso in pista mi sono accorto che il grip era leggermente inferiore rispetto ai giorni scorsi. Soprattutto l'anteriore faticava molto, c'è voluto del tempo per portarlo alla giusta temperatura. Ho comunque spinto dall'inizio e ho ottenuto una vittoria davvero molto importante, soprattutto perchè solitamente in questo circuito fatichiamo".

Danilo Petrucci, Ducati Pramac: "Sono davvero contentissimo! Mi sento benissimo. Sapevo fin dalla partenza che la gara sarebbe stata molto dura, noi col caldo fatichiamo parecchio. Ad ogni modo sono riuscito a gestire bene il degrado al posteriore, e ho semplicemente seguito Marc per tutta la gara. Partire dalla prima fila poi ha reso tutto più semplice: voglio ringraziare il mio team, perchè siamo lavorando molto, soprattutto sui dettagli e questo poi in pista si vede. Ringrazio anche la Ducati, ero in periodo negativo ma ora mi sono rifatto e guardo con fiducia alla gara del Mugello".

Valentino Rossi, Yamaha Movistar: "Siamo migliorati un pochino come prestazione con la moto, e inoltre abbiamo fatto la scelta giusta con gli pneumatici. Sapevo di essere più competitivo rispetto alla scorsa gara a Jerez: ho ottenuto un risultato molto importante per me e per il team, va bene così. Sono soddisfatto, soprattutto perchè sono stato molto veloce per tutta la gara. Ho avuto un buon ritmo, ho provato anche ad attaccare Petrucci però lui ero un poco più veloce di me e non ce l'ho fatta. Ma va bene così, il podio è un gran risultato e ringrazio tutti".