Formula 1 - Raikkonen sul suo futuro: "Ancora in Ferrari? Non posso deciderlo io"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Kimi Raikkonen ha parlato del suo futuro in Ferrari e nel circus, dicendo di non sentirsi ancora pronto ad appendere il casco al chiodo e abbandonare le corse. Sulla soglia dei 40 anni, ogni anno il suo futuro a Maranello sembra in bilico, e ogni anno il finlandese riesce a strappare il rinnovo contrattuale.

foto da: Twitter ufficiale Scuderia Ferrari

Queste sono state le parole di Raikkonen: "Ormai è una domanda che sento sempre negli ultimi due o tre anni: rimani o no in Ferrari? Non è una cosa che posso decidere io, dipende naturalmente dal team. Loro però sanno esattamente quello che voglio: se non mi divertissi non sarei in F1. Inoltre penso di non dover dimostrare più nulla a nessuno".

"L'unica cosa che mi trattiene qui è il piacere di correre: di tutto ciò che ruota attorno a questo mondo ne farei volentieri a meno. Devo dire che le emozioni e l'impegno che ci metto sono uguali a quando ho iniziato. Sul mio futuro in Ferrari influiscono tanti fattori, ma chiaramente se lo chiedete a me, sono sicuro che la mia voglia di correre non sparirà da qui a fine campionato".