Formula 1 - Gran Premio di Monaco: Red Bull in testa nelle FP1

E' andata in archivio la prima sessione di Prove Libere del Gran Premio di Monaco con Daniel Ricciardo che si è preso la prima posizione fermando il cronometro sul tempo di 1.12.126 fatto registrare, ovviamente, con la mescola HS. Acuto doppio della Red Bull nella mattinata monegasca visto che in seconda posizione si è piazzato Max Verstappen con un solo decimo di ritardo dal compagno di squadra. In terza posizione, staccato di tre decimi e mezzo c'è Lewis Hamilton che al pari del compagno Bottas che ha chiuso in settima posizione, si è concentrato molto sul passo gara.

Stesso discorso per le Ferrari che hanno chiuso in quarta e quinta posizione con Vettel davanti a Raikkonen: 915 millesimi di ritardo dalla vetta per il tedesco e 940 per il finlandese ma entrambi i piloti hanno testato la nuova mescola completando quasi trenta giri nella seconda metà delle Prove Libere. Sesta posizione per Sainz che ha chiuso con un secondo e tre decimi di ritardo, dietro di lui cinque piloti nello spazio di mezzo secondo con Perez ottavo, Grosjean nono e un sorprendente Sirotkin in decima posizione con la Williams. Undicesimo posto per l'altra Force India di Ocon mentre a completare il trenino c'è Hartley.

Due secondi di ritardo per Hulkenberg che ha chiuso in dodicesima posizione davanti alla McLaren di Vandoorne e alla Toro Rosso di Gasly. Sessione complicata invece per Magnussen e Alonso: il danese della Haas, che ha chiuso in ultima posizione, non ha mai avuto l'opportunità di girare mentre lo spagnolo della McLaren è sceso in pista nell'ultimo quarto d'ora piazzandosi in diciassettesima posizione, davanti a Stroll ed Ericcson, con due secondi e mezzo di ritardo. Un po' di difficoltà per l'Alfa Romeo-Sauber con Leclerc che ha chiuso le sue Libere in sedicesima posizione.