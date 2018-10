GP UK: un Sykes da record conquista la pole a Donington Park

Come da copione, in Inghilterra il tempo quest’oggi lasciava desiderare e i piloti Superbike hanno affrontato la Superpole accompagnati dalle nuvole e da un vento fastidioso. A Donington Park la coppia Kawasaki si è presa le prime due posizioni della griglia, con uno straordinario Tom Sykes davanti a Jonathan Rea. Terzo Loris Baz.

Si è cominciato con la Superpole1, il turno che coinvolge i “peggiori” dei tempi combinati delle libere e che cercano un posto in Superpole2 per lottare per le prime posizioni in griglia assieme ai migliori, ma solo due di loro potranno farlo. Tra i contendenti che hanno partecipato alla SP1 c’erano vari nomi importanti, tra tutti spiccava Chaz Davies, autore di una caduta ieri in FP3, che gli ha regalato anche un giretto al centro medico. Si è notato, soprattutto nel venerdì, che le Ducati (ufficiali e non) trovano abbastanza difficoltà e quindi questo tracciato tende a favorire le moto giapponesi. I due che hanno potuto accedere alla SP2 sono stati Razgatlioglu e Davies.

SP2 che ha visto il dominio delle Kawasaki ufficiali di Sykes e Rea, in particolare il primo è stato assolutamente spettacolare, ma dopotutto si sa che questa pista è la sua pista. Con la pole di oggi ha raggiunto un nuovo record, quello del numero di pole raggiunte in SBK: 44 per Sykes, che lascia Troy Corser a 43. Chiude la prima fila Baz, occupano la seconda Savadori, Lowes e Van der Mark. Solamente nona e dodicesima le Ducati di Davies e Marco Melandri. Queste le prime posizioni in griglia per Gara1, che scatterà alle 14.15.

GRIGLIA

1. Sykes

2. J. Rea

3. Baz

4. Savadori

5. Lowes

6. Van Der Mark

7. Laverty

8. Razgatlioglu

9. Davies

10. Ray

11. Haslam

12. Melandri

13. Camier

14. Torres

15. Rinaldi

16. Mossey

17. Jezek

18. Mercado

19. Jacobsen

20. Ramos

21. Gagne

22. Fores

23. G. Rea

24. Canepa

25. Law