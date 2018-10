Daniel Ricciardo vince il GP di Monaco, Vettel secondo, Hamilton terzo

Daniel Ricciardo vince il Gran Premio di Monaco. Completano il podio Vettel e Hamilton, mentre Raikkonen deve accontentarsi della quarta posizione.

É stato un GP di Monaco lineare, strano per certi versi, con i primi costretti a gestire le proprie gomme tenendo un passo gara molto alto. Ma andiamo con ordine. Sirotkin prende uno stop and go prima della partenza, a causa delle gomme che non erano state montate sulla sua Williams entro il segnale dei 3 minuti alla partenza. Allo spegnimento dei semafori tutto procede regolarmente, con un buono spunto di Vettel che peró non riesce ad insidiare Ricciardo e preferisce gestire Hamilton.

Una buona partenza di Verstappen che sopravanza entrambe le Haas. Non si registrano contatti alla curva di Santa Devota, mentre alla curva del Mirabeau avviene un piccolo contatto tra Hartley e Ericsson. Al giro 7 Hamilton inizia ad accusare problemi di graining all'anteriore sinistra, che lo costringerà ad essere il primo a rientrare ai box per montare le ultrasoft. Al passaggio numero 16 rientra Vettel, seguito al giro successivo da Ricciardo, Raikkonene e Bottas, con quest'ultimo che peró monta gomme Supersoft a differenza di chi lo precede. Intanto Hartley prende una penalitá di 5 secondi per aver superato il limite di velocitá in pitlane.

I primi tentano di gestire le gomme il piú possibile, mentre Bottas con le supersoft gira una media di 1,5 secondi a giro piu veloce degli altri. Durante il giro 28 Vettel si avvicina moltissimo a Ricciardo, con quest'ultimo che segnala alla squadra di avere un calo di potenza, dovuto al sistema ibrido. Vettel si porta intorno ai 7 decimi di distacco ma non riesce a sopravanzarlo, cosí decide di lasciare respirare un poco le gomme, pensando poi di tentare un attacco nel finale, con Hamilton che si avvicina ai due di testa, seguito da Raikkonen e da Bottas. Dopo aver rimontato diverse posizioni, Verstappen si ferma al giro 48 per montare gomma Hypersoft in sostituzione delle Ultrasoft ormai usurate montate dalla partenza, rientrerá dietro le due Renault di Sainz e Hulkenberg. Si ritira Alonso durante il giro 53 per noie al cambio.

In casa Renault pensano a portare fieno in cascina, pertanto arriva a Sainz l'ordine di far passare il suo compagno con gomme piú fresche. Lo spagnolo verrá passato al giro 57 da Verstappen con un gran sorpasso all'esterno alla chicane delle piscine. La gara davanti procede tranquillamente, con i primi 5 che compiono diversi giri ad elastico, staccandosi e riavvicinandosi, con Vettel staccato di un secondo circa da Ricciardo, con un Hamilton intenzionato a rifarsi sotto ma piú staccato. Al giro 72 Leclerc, dopo un'ottima gara, purtroppo ha un problema ai freni e non riesce ad evitare l'incolpevole Hartley. Gara finita per entrambi e Virtual Safety Car, che rimane in pista per 3 giri, che fanno perdere a Sebastian Vettel circa 4 secondi su Ricciardo, il quale riesce a gestire il vantaggio e va a vincere il Gran Premio di Monaco.

A podio Hamilton, seguito da Raikkonen e Bottas, un bravissimo Ocon e un altrettanto bravo e intelligente Gasly, che riesce a tenersi dietro tre mastini come Hulkenberg,Verstappen e Sainz.