Pagelline monegasche

Voto 10 e super lode a Ricciardo: il vero principe di Monaco e non me ne voglia il buon Alberto. P1 stampato sulla macchina dal giovedì alla domenica quando conta veramente e con tre quarti di gara a lottare contro la sfortuna. Come deve essere bella quella bevuta dalla scarpa..

Voto 9 - Non vedo chi possa meritarselo, Vettel no, nonostante il secondo posto. Perde il momento giusto o gli manca il giusto coraggio per provare a superare Ricciardo in difficoltà. Hamilton non fa abbastanza e viste le premesse del giovedì può ritenersi soddisfatto.

Voto 8 a Gasly che zitto zitto si porta a casa un 7° posto con una buona Toro Rosso, dando un'ennesima spallata al compagno di squadra che difficilmente finirà la stagione.

Voto 7 a Raikkonen ma giusto perché arriva 4° davanti a un Bottas che potrebbe meritarsi lo stesso voto politico. Svolgono il compitino, niente di più.

Voto 6 a Ocon per piazzamento e gara ma apre un'autostrada quando negli specchietti ha Hamilton e Bottas. Già è brutto quando viene fatto tra compagni di squadra (vedi Renault con almeno Hulkenberg che ringrazia Sainz) ma tra team diversi proprio no...w la sportività

Voto 5 a Leclerc. Non ci sta rovinare una bella gara con quel botto però ha il merito di svegliare tutti i dormienti davanti alla tv.

Voto 4 alla McLaren per aver vanificato una gara a punti nata da una bella qualifica con il primo ritiro stagionale di Alonso che magari avrebbe preferito anche quest'anno andare a correre in Indy. Nando si rifarà sicuramente a Le Mans.

Voto 3 a Vandoorne. Inesistente, le sta prendendo dal vecchio Alonso in ogni dove.

Voto 2 a Stroll che si lamenta pure una volta che è ultimo a 40 secoli da chi lo precede perché gli sventolano troppo presto le bandiere blu, figuraccia.

Voto 1 alla noia mortale di questo GP che per motivi già citati è guidato come a marcia indietro o meglio dietro la Safety car per il ritmo mostrato. Non ricordo un Montecarlo con solo un incidente.

Voto 0 a Verstappen non tanto per la gara ma per la stupidaggine di sabato nelle libere 3. Doppietta annunciata in frantumi, i vertici Red Bull dovrebbero riflettere.