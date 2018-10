MotoGP  - Dovizioso: "Possiamo ripetere il successo dell'anno scorso"

Momento decisamente particolare, e negativo, per Andrea Dovizioso che nelle ultime due gare ha raccolto zero punti: carambola in Spagna e caduta evitabile in Francia per il pilota forlivese che adesso si trova in nona posizione in classifica generale con 46 punti, 49 in meno di Marquez che è reduce da tre successi consecutivi. Dovizioso però, nonostante gli ultimi risultati negativi, si mostra fiducioso come dimostrano le sue dichiarazioni in vista del Gran Premio d'Italia: "E’ difficile fare previsioni per il Mugello perché quest’anno ogni gara fa storia a sé ma, anche se i nostri principali rivali sono stati velocissimi nel test di qualche settimana fa, noi abbiamo dimostrato di essere sempre molto veloci in gara e sicuramente saremo competitivi al Mugello".

L'anno scorso exploit dell'ex pilota Honda che tagliò per primo la bandiera a scacchi precedendo Vinales e Petrucci. Le condizioni per ripetere il successo della scorsa stagione ci sono tutte come dimostrano le parole del pilota Ducati: "Lo scorso anno io e Petrucci abbiamo fatto la differenza per stare davanti e sono molto fiducioso perché quest’anno abbiamo dimostrato di essere veloci su quasi tutte le piste. Peccato per i tanti punti che abbiamo perso nelle ultime due gare, ma non ci dobbiamo pensare perché il campionato è ancora molto lungo", chiude così il Dovi.