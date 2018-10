Formula 1: Vijay Mallya non è più il direttore della Force India

A causa dei numerosi problemi legali con l'India, Vijay Mallya ha lasciato la carica di direttore generale del team di Formula 1 Force India ed è uscito dal CDA della scuderia angloindiana. Mallya rimarrà azionista di maggioranza del team, anche se sta trattando la cessione delle sue quote al colosso degli energy drink Hype, già sponsor del team dal 2015.

Il team, che già ha sede nel Regno Unito, potrebbe rinominarsi Force One e correre con licenza inglese già nel corso di questa stagione. Inoltre, nelle scorse settimane, Mallya ha ceduto delle quote del team anche alla Mercedes, ripagando in parte il debito creatosi a causa del mancato pagamento della fornitura dei motori 2018.