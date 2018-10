GP Italia: Martin in pole, affiancato da due giapponesi

Gli spettatori del Mugello hanno assistito alle qualifiche della Moto3, valide per il GP d’Italia. Gli italiani hanno deluso; dopo quasi metà turno in cui i nostri hanno occupato delle posizioni di tutto rispetto, negli ultimi minuti hanno ceduto. Per l’ennesima volta, domani scatterà davanti a tutti Jorge Martin, che al suo fianco si troverà due giapponesi: Tatsuki Suzuki e Ayumu Sasaki.

Seconda fila per Aron Canet, Marco Bezzecchi e Fabio Di Gianantonio. Niccolò Antonelli occuperà la settima posizione in griglia. Dalla quattordicesima piazza troviamo un bel gruppo di italiani che forse ci aspettavamo di vedere un po’ più in alto in classifica, in particolare Enea Bastianini, che ha dimostrato di essere in difficoltà qui al Mugello. Quindicesimo Andrea Migno, poi Nicolò Bulega, Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino. Ventiquattresima la wild card Manuel Pagliani, che corre con una moto del Team Leopard.

GP ITALIA, MOTO3, QP

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 236.5 1'56.634

2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 235.8 1'56.824 0.190 / 0.190

3 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 238.1 1'56.844 0.210 / 0.020

4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.4 1'56.858 0.224 / 0.014

5 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 236.0 1'56.875 0.241 / 0.017

6 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 232.3 1'56.905 0.271 / 0.030

7 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 235.4 1'56.937 0.303 / 0.032

8 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 237.5 1'56.993 0.359 / 0.056

9 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 240.0 1'57.087 0.453 / 0.094

10 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 237.4 1'57.266 0.632 / 0.179

11 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 237.4 1'57.306 0.672 / 0.040

12 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 235.8 1'57.358 0.724 / 0.052

13 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 233.2 1'57.366 0.732 / 0.008

14 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 232.6 1'57.463 0.829 / 0.097

15 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 236.5 1'57.513 0.879 / 0.050

16 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 239.9 1'57.542 0.908 / 0.029

17 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 238.1 1'57.572 0.938 / 0.030

18 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 236.4 1'57.589 0.955 / 0.017

19 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 238.9 1'57.606 0.972 / 0.017

20 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 238.5 1'57.637 1.003 / 0.031

21 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 236.9 1'57.678 1.044 / 0.041

22 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 233.2 1'57.745 1.111 / 0.067

23 76 Makar YURCHENKO KAZ CIP - Green Power KTM 237.4 1'57.779 1.145 / 0.034

24 96 Manuel PAGLIANI ITA Leopard Junior Team Honda 237.7 1'57.863 1.229 / 0.084

25 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 236.2 1'58.181 1.547 / 0.318

26 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 232.5 1'58.319 1.685 / 0.138

27 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 240.8 1'58.458 1.824 / 0.139

28 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 237.2 1'58.578 1.944 / 0.120

29 81 Stefano NEPA ITA NRT Junior Team KTM 236.7 1'59.143 2.509 / 0.565

30 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 235.7 1'59.711 3.077 / 0.568