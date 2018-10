GP Italia: finale a tre, con Martin vincitore e due italiani sul podio

Spettacolare è l’aggettivo giusto per descrivere la gara di Moto3 del Mugello di quest’oggi. I primi tre hanno formato un gruppo e sono sempre rimasti vicini, pronti in attesa di un minimo errore dell’avversario. Sono stati quasi impeccabili tutti e tre, con un arrivo in volata che ha premiato Jorge Martin. A soli 19 millessimi Marco Bezzecchi, che mantiene la testa del mondiale. Terzo il compagno di squadra del vincitore, Fabio Di Gianantonio.

CRONACA - Al via, Martin mantiene la testa della corsa, con Bezzecchi che quasi subito si mette alle sue spalle, passando Suzuki e Sasaki. Ottimo anche lo scatto di DiGianantonio, con un ritmo che al secondo giro lo fa addirittura lottare per il secondo posto con Bezzecchi. In breve si forma un gruppo con i primi tre pronti a giocarsi il comando. Nei giri successivi si scambiano continuamente le posizioni e nessuno riesce ad allungare. Dietro, per la conquista del quarto posto, c’è un gruppo di 21 piloti.

A metà gara, i primi tre rimangono sempre vicinissimi tra di loro, con Bastianini quarto che ha qualche decimo di vantaggio sugli inseguitori. Nel corso degli ultimi giri, la vittoria sembra possa essere solo cosa per i due piloti del Team di Gresini, Martin e Di Gianantonio, perché Bezzecchi dà l’idea non reggere più il ritmo e si allontana dalla coppia. Impressione sbagliatissima, negli ultimi due giri torna ad avvicinarsi e per un attimo riesce a passare i colleghi e arrivano tutti e tre al traguardo in volata.

Per pochissimo è Martin a spuntarla, con Bezzecchi secondo e Di Gianantonio terzo. Riesce ad agguantare la quarta posizione Rodrigo, poi Migno, Bastianini, Arbolino, Dalla Porta, Antonelli e Pagliani. Tanti gli italiani nelle prime posizioni: 8 nei primi 10 classificati. Rimane leader del campionato Bezzecchi, con Martin a 3 punti e Di Gianantonio a 8.

GP ITALIA, MOTO3, GARA

1 25 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 159.9 39'20.810

2 20 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 159.9 +0.019

3 16 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 159.9 +0.043

4 13 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 159.2 +10.948

5 11 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 159.2 +11.083

6 10 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 159.2 +11.165

7 9 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 159.2 +11.194

8 8 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 158.9 +14.567

9 7 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 158.9 +14.676

10 6 96 Manuel PAGLIANI ITA Leopard Junior Team Honda 158.9 +14.682

11 5 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 158.9 +14.693

12 4 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 158.9 +14.720

13 3 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 158.9 +14.733

14 2 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 158.9 +14.770

15 1 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 158.9 +15.237

16 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 158.9 +15.271

17 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 158.9 +15.368

18 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 158.9 +15.631

19 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 158.8 +15.953

20 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 158.8 +15.983

21 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 158.8 +16.030

22 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 158.4 +22.492

23 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 158.4 +22.520

24 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy KTM 156.5 +50.691

25 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 154.5 +1'23.045