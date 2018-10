GP Italia - Dominio di Lorenzo su Ducati! Le parole dei protagonisti dal podio

Bella affermazione per Jorge Lorenzo, che domina il Gp di Italia al Mugello e ottiene la sua prima vittoria da quando è in sella ad un Ducati. Il maiorchino ha preceduto al traguardo il compagno di squadra Dovizioso. Sul terzo gradino del podio troviamo Valentino Rossi, che tiene alto l'onore della Yamaha in Italia. Di seguito le parole dei tre protagonisti dal podio.

foto da: Twitter ufficiale MotoGp

Jorge Lorenzo, Ducati: "Molti dicevano che era il mio metodo di lavoro ad essere sbagliato e io ho sempre risposto citando il fatto che in moto non ero a mio agio. Qui la squadra ha portato dei pezzi nuovi, che mi hanno aiutato in questo senso, e penso che la differenza si sia vista. Fin da venerdì sono riuscito ad avere un passo competitivo e costante. Finalmente oggi, in gara, nessuno è riuscito a riprendermi e ho così ho potuto vincere. E devo dire che, farlo qui, al Mugello, con una Ducati, è una sensazione fantastica. È veramente speciale, sembra un sogno!".

Andrea Dovizioso, Ducati: "Non posso essere contento al 100%. Credo che abbiamo sbagliato la scelta della gomma anteriore. Penso che, come me, anche Valentino abbia fatto lo stesso errore, infatti l'ho visto molto in difficoltà, soprattutto a metà gara. Non potevo stare con Jorge, devo dire che ha fatto una gara fantastica. Questo, per noi, è stato un week end davvero difficile, e comunque andiamo a casa con venti punti conquistati nel mondiale. Il campionato ora è in una situazione leggermente migliore, e voglio ringraziare il team. Fare una doppietta qui, al Mugello, è fantastico".

Valentino Rossi, Yamaha: "Sono davvero contento del podio, perchè è stata una gara difficilissima. Abbiamo dovuto optare per la gomma dura, e sapevamo sarebbe stato difficile, soprattutto all'anteriore abbiamo faticato tantissimo. Alla fine però devo dire che è stata la scelta giusta, perchè nella seconda parte di gara chi aveva la gomma morbida hanno iniziato a far fatica. Sono stato in bagarre con Iannone fino alla fine, quindi ho dovuto spingere per tutta la gara. Sono contentissimo di tornare sul podio qui al Mugello, era il mio obbiettivo e ce l'ho fatta!".