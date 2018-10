Novità in casa HRC : firma Lorenzo!

Ebbene si, è successo, e non è un fake stavolta. Lorenzo e Marquez insieme alla Honda dalla prossima stagione. Contratto fino al 2020 a 4 milioni a stagione. Lo spagnolo della Ducati sembrava, in un primo momento, destinato a tornare in Yamaha satellite nel team sponsorizzato dalla Petronas, invece ecco la trattativa lampo. Che Lorenzo non rimanesse alla Ducati lo si sapeva già, anche dopo il Mugello.

Jorge Lorenzo va alla HRC e farà compagnia a Marquez, il quale aveva chiesto (almeno secondo voci del paddock) un compagno forte e competitivo e Jorge lo è, sia in qualifica che in gara. Accordo che, pare, sia stato trovato nel segreto del Mugello, soprattutto grazie all'intervento tempestivo e, quantomai, opportuno del presidente di HRC Honda Nomura.

In realtà, secondo voci trapelate in queste ore e riportate da Sky, pare che la Honda abbia pensato ad altri piloti, ma non siano andati a buon fine questi tentativi. Il primo ad essere stato cercato, pare, sia stato Zarco (diretto, però, alla KTM). Altra idea era quella di Miller, ma ha declinato per rimanere in Pramac Ducati. Annuncio, comunque, atteso nelle prossime ore, ma, salvo sorprese che non dovrebbero verificarsi, l' anno prossimo vedremo Lorenzo e Marquez insieme sulla stessa moto e nello stesso team.