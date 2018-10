MotoGP - La Ducati sceglie Petrucci per affiancare Dovizioso

Si infiamma il mercato piloti, in MotoGP, con l'annuncio di Lorenzo alla Honda che ha dato il via ad una sorta di effetto domino, volto a riempire gli ultimi spazi rimasti per il 2019. La Ducati, che dopo due anni infruttuosi saluterà l'ex pilota Yamaha, ha già trovato la soluzione ed è notizia di pochi minuti fa che ad affiancare Dovizioso, nella prossima stagione, sarà Danilo Petrucci. Moto italiana e due piloti italiani, combinazione pressoché perfetta per la Scuderia di Borgo Panigale che ha raggiunto l'accordo con Petrucci nello scorso weekend, quello del Mugello.

L'operazione è stata voluta da Claudio Domenicali visto che Lorenzo, ancor prima del successo nel Gran Premio d'Italia, stava già trattando il suo futuro con Honda e Yamaha scegliendo la prima opzione sul tavolo. Dunque, grande occasione per Petrucci che a 27 anni sta affrontando la sua settima stagione in MotoGP, la quarta come pilota Pramac. Nel suo "curriculum" zero vittorie (alcune sfiorate) ma sei podi e due giri veloci nelle 106 gare che ha disputato fino ad oggi. Il pilota italiano, che due anni sta correndo con una moto identica a quella dei due ufficiali, ha rifiutato anche un'offerta dell'Aprilia che adesso giocherà tutte le sue carte per Andrea Iannone che, come anticipato dalla stessa Suzuki, farà spazio a Mir. L'ultima casella da riempire, dunque, è quella di Dani Pedrosa che dopo aver salutato la Honda potrebbe accasarsi al Team VDS, insieme a Franco Morbidelli, ma incombe l'ombra di Alex Marquez.