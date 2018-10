MotoGP - Mercato piloti: Syahrin rinnova con Tech 3

Mercato vivo anche nel motomondiale. Nel periodo del calciomercato, anche i piloti delle due ruote non stanno fermi, anzi si muovono come trottole. Dopo Lorenzo, Pedrosa e Petrucci, passato in ducati ufficiale da qualche minuto, ecco una nuova notizia: il rinnovo di Syahrin in Tech 3. Una notizia attesa e giusta per uno dei rookie della MotoGP. Il contratto sarà per la prossima stagione ed è un riconoscimento importante per il malese, dopo essersi ritrovato in sella per la malattia di Folger. Il ragazzo ha dichiarato di non crederci ancora e di essere contento di essersi guadagnato la riconferma.

Ha aggiunto, anche, di voler ringraziare tutta la famiglia di Tech 3 e che vuole lavorare sodo per il 2019, che sarà più preparato e pronto per giocare le sue carte e il suo talento ( solo un po' intravisto in Moto2) e di non volere solo essere una bella sorpresa l' anno prossimo, apparendo, anche e giustamente, commosso. La sua carriera non è, ancora, luminosa (solo 3 podi in 84 gare di Moto2), ma è solo un classe 1994 è il tempo per crescere è tutto dalla sua parte.