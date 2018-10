Iannone- Aprilia: è ufficiale!

Il cerchio si è chiuso. Avevamo dato l' indiscrezione della trattativa e ora si è arrivati alla conclusione. Iannone-Aprilia: il matrimonio si è fatto. Il pilota, ormai si può dire, ex Suzuki guiderà la moto tricolore nel 2019 e nel 2020. Motivo che riempie di grande orgoglio i fans italiani di questo spettacolo. 2 italiani in Ducati e 1 in Aprilia ( l' unico "stonato" è Aleix Espargaro).

Da casa Aprilia gioiscono per la chiusura di questa trattativa e affermano come Iannone porti esperienza, velocità e ambizione e sottolineano come questa coppia possa portare competitività e tecnica assoluta in un team giovane, che sta crescendo, ma manca di affermazioni prestigiose. Qualche numero di Andrea: dal 2013 im MotoGP. carriera brillante tra 125 e Moto2 con 12 vittorie e 12 piazzamenti podio. Nella classe regina, il suo palmares parla di 8 podi e 2 pole. Albisano ( manager Aprilia racing) : "Arriva un pilota di talento e veloce come sta dimostrando in questa stagione. Il suo arrivo dimostra come il gruppo Aprilia e Piaggio voglia crescere in MotoGP e di voler sempre migliorare.

Ora, però, siamo concentrati su questa stagione con Aleix e Scott e vogliamo lavorare ancora per crescere e riportare la moto dove merita". Dello stesso avviso, anche, Gresini ( team manager): " Sarà un bel connubio, uno dei più interessanti e potrà, davvero, fare molto bene, perchè Andrea è forte ed è veloce. E poi un pilota tricolore su moto italiana fa sognare il pubblico di tifosi." Allora, aspettando il prossimo anno, concludo con le stesse parole usate da Gresini: "Forza Andrea e facci divertire insieme a te".